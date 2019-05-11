برواز دبي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية (فيديو)

وأعرب مدير عام بلدية دبي، المهندس داوود الهاجري، في بيان صحفي، اليوم، السبت، عن سعادته بحصول مشروع برواز دبي على هذه الشهادة. وذلك وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".

وأوضح الهاجري أن شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية "تثري الإنجازات المعمارية التي سطرتها إمارة دبي، وعن الفخر بتنفيذ هذه الأيقونة الجمالية والمعلم المعماري الحضاري، وما يختزله من معانٍ سامية، تسلط الضوء على مكانة مدينتنا في الماضي وتطلعاتها الطموحة، وتستعرض رؤى قيادتنا الرشيدة".

برواز #دبي يحقق رقماً قياسياً عالمياً كأكبر برواز في العالم وفقاً لسجل غينيس العالمي.



مصدر الفيديو: @DubaiFrame pic.twitter.com/ZlKAxz3QyL — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 10, 2019

وأكد أن الشهادة ستسهم في الترويج للمشروع. خصوصًا ولمدينة دبي عمومًا، وتعزيز الحركة السياحية المتنامية في الإمارة، مضيفا أن هذا الإنجاز يُعد امتداداً لمجموعة من الإنجازات التي حققها برواز دبي منذ افتتاحه، حيث استطاع البرواز أن يستقطب أكثر من مليون زائر في عامه الأولى.

وكان برواز دبي الذي يتخذ من حديقة زعبيل موقعًا له، قد افتتح أبوابه في يناير/كانون الثاني 2018، وسرعان ما أصبح على قائمة أفضل الأماكن التي لا بد من زيارتها.