بعد "متحرش الدمام"... تحرش جديد بفتاة في تبوك السعودية (فيديو)

ويأتي انتشار المقطع الجديد بعد ساعات من اعتقال الأجهزة الأمنية السعودية شخصا تحرش بامرأة أثناء خروجها من أحد المحلات التجارية في مدينة الدمام. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "إرم نيوز".
وأثارت قصة امرأة الدمام غضبًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأمر النائب العام بتوقيفه.
ولم يتمكن "إرم نيوز"، من التأكد من مكان الحادثة، أو تاريخ تصويرها بالضبط.
وأثار مقطع فيديو وثق عملية تحرش جديدة، في مدينة الدمام شرقي السعودية، ضحيتها فتاة ترتدي العباءة السوداء ومنتقبة، غضبا بين مواطني المملكة.
وأصدرت النيابة العامة السعودية، اليوم السبت، بيانا تحذيريا عاجلا، بعد تكرر واقعة التحرش بالنساء في السعودية في الأيام القليلة الماضية.
أخي المواطن.أخي المقيم.— النيابة العامة (@bip_ksa) May 11, 2019
جريمة التحرش تقترف بكل قول أوفعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية وعقوباتها السجن مدة تبلغ إلى سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال وتشدد حال العود.#النيابة_العامة pic.twitter.com/6Bean2gvYj
كشفت النيابة العامة السعودية عقوبة جرائم التحرش، مشيرة إلى أن من يقدم عليها يتعرض للسجن مدة تصل إلى عامين.
ويأتي تحذير النيابة السعودية، إثر رصد حالتي تحرش متفرقتين في المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.
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