بعد "متحرش الدمام"... تحرش جديد بفتاة في تبوك السعودية (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مسجل، يظهر تحرش شاب بفتاة، قيل إنها داخل أحد المولات، بمنطقة تبوك في السعودية.

ويأتي انتشار المقطع الجديد بعد ساعات من اعتقال الأجهزة الأمنية السعودية شخصا تحرش بامرأة أثناء خروجها من أحد المحلات التجارية في مدينة الدمام. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "إرم نيوز".

وأثارت قصة امرأة الدمام غضبًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأمر النائب العام بتوقيفه.

ولم يتمكن "إرم نيوز"، من التأكد من مكان الحادثة، أو تاريخ تصويرها بالضبط.

وأثار مقطع فيديو وثق عملية تحرش جديدة، في مدينة الدمام شرقي السعودية، ضحيتها فتاة ترتدي العباءة السوداء ومنتقبة، غضبا بين مواطني المملكة.

وأصدرت النيابة العامة السعودية، اليوم السبت، بيانا تحذيريا عاجلا، بعد تكرر واقعة التحرش بالنساء في السعودية في الأيام القليلة الماضية.

أخي المواطن.أخي المقيم.

جريمة التحرش تقترف بكل قول أوفعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية وعقوباتها السجن مدة تبلغ إلى سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال وتشدد حال العود.#النيابة_العامة pic.twitter.com/6Bean2gvYj — النيابة العامة (@bip_ksa) May 11, 2019

كشفت النيابة العامة السعودية عقوبة جرائم التحرش، مشيرة إلى أن من يقدم عليها يتعرض للسجن مدة تصل إلى عامين.

ويأتي تحذير النيابة السعودية، إثر رصد حالتي تحرش متفرقتين في المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.