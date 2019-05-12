بالفيديو... دمية دب تركع أمام "أم التنانين"

وتعرضت كلارك لموقف طريف خلال استراحة المباراة حيث تقدمت دمية دب كبير تمثل تميمة فريق "هيوستين" وكانت تحمل كوبا من القهوة، وتفاجأت الدمية بوجود كلارك في مقاعد الجمهور ما جعل الدمية تسقط كوب القهوة كانت تحمله، بحسب موقع "مشابل".
🚨 THIS IS NOT A BLOOPER 🚨— Houston Rockets (@HoustonRockets) May 11, 2019
The Mother of Dragons is at the #Rockets game with a coffee!@emiliaclarke | #RunAsOne pic.twitter.com/hqo2jeXMuo
وانحنت الدمية وركعت تقديرا لشخصية "أم التنانين"، كما يحدث في كثير من مشاهد المسلسل، ما أدخل البهجة على الحضور، وأدخل كلارك في نوبة ضحك.
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