بالفيديو... دمية دب تركع أمام "أم التنانين"

حضرت الممثلة الإنجليزية الشهيرة إيميليا كلارك" صاحبة شخصية "أم التنانين" في مسلسل صراع العروش، مباراة كرة سلة حاسمة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وتعرضت كلارك لموقف طريف خلال استراحة المباراة حيث تقدمت دمية دب كبير تمثل تميمة فريق "هيوستين" وكانت تحمل كوبا من القهوة، وتفاجأت الدمية بوجود كلارك في مقاعد الجمهور ما جعل الدمية تسقط كوب القهوة كانت تحمله، بحسب موقع "مشابل". 🚨 THIS IS NOT A BLOOPER 🚨



The Mother of Dragons is at the #Rockets game with a coffee!@emiliaclarke | #RunAsOne pic.twitter.com/hqo2jeXMuo — Houston Rockets (@HoustonRockets) May 11, 2019

وانحنت الدمية وركعت تقديرا لشخصية "أم التنانين"، كما يحدث في كثير من مشاهد المسلسل، ما أدخل البهجة على الحضور، وأدخل كلارك في نوبة ضحك.