كشف ملابسات واقعة إشعال النار في قطة على يد 4 طلاب مصريين

كشفت السلطات المصرية ملابسات واقعة إشعال النار في قطة على يد أربعة طلاب، في مدينة طنطا شمال العاصمة القاهرة، وهي الواقعة التي أثارت استياء واسعا عبر صفحات التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو يوثق الحادث.

وألقت قوات الشرطة المصرية القبض على المتهم الرئيسي في الواقعة ويدعى "أحمد. ح"، طالب بالصف الأول الثانوي، و3 من زملائه، وذلك بعد أن أكدت التحريات صحة الفيديو المتداول عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

© Photo / CC0 رجل يخاطر بحياته لإنقاذ قطة (فيديو)

واعترف المتهمون بتفاصيل الواقعة، وأنهم فعلوا ذلك لمشاهدتها تتألم عقب تعرضها لدهس من قبل إحدى السيارات الملاكي، حال عبورها الطريق فأضرموا النيران فيها، بهدف إنهاء هذا الألم، وأحالتهم الأجهزة الأمنية للنيابة بتهمة تعذيب حيوان حتى الموت.

استدعت النيابة المتهمين واستمعت لأقوالهم على مدار نحو 5 ساعات، وبرفقتهم عدد من المحامين للدفاع عنهم، وأخلت النيابة سبيلهم بكفالة 1000 ألف جنيه نظرا لعدم وجود قانون ينص على معاقبة تعذيب الحيوان غير المملوك للغير، ومع إخلاء النيابة سبيل المتهمين واعترافهم بواقعتهم، أعقب ذلك مطالبات من رواد التواصل الاجتماعي، بضرورة سن قانون يعاقب على مثل هذه الجرائم.

يذكر أنه، يوم الأربعاء الماضي، تم رصد واقعة إشعال 4 طلاب في الصف الأول الثانوي، النيران في "قطة" كانت في الطريق العام بأحد الشوارع الرئيسية لمدينة شيخ العرب، عقب دهسها من قبل إحدى السيارات وتصوير ذلك عبر فيديو ونشره عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهو ما أثار استياء رواد المواقع التوصل، مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة على هؤلاء الطلاب.