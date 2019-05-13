على ماذا يركز المكفوفون أثناء اختيار شريك حياتهم

شارك بعض المكفوفين بضعا من أسرارهم مع رواد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تحدثوا عن أكثر الأشياء التي يركزون عليها أثناء اختيارهم لشريك حياتهم.

وقال أحد مستخدمي موقع "Reddit" تحت اسم "LeoCantos" إن الصوت اللطيف يجذبه، حيث أن هذا العامل يمكن أن يخبره الكثير عن صحة الفتاة، مضيفا أنه يمكن أن يحدد فيما إذا كان الشخص يدخن أم لا. وأشار إلى أن موقف التعارف بالنسبة للمكفوفين مهم جدا.

وأضاف "في حال كنت تريد التحدث عن العمى، ولكن لا تنظر إليه الفتاة كشيئ سيئ، فهذا سبب للاحترام".

واعترف العديد من الأشخاص المصابين بضعف حاد بالبصر، أنهم يولون اهتماما كبيرا لرائحة الشخص الآخر. حيث أكدوا أن بعض الأشخاص يمتلكون رائحة "غاية في اللطافة" وأن هذه الرائحة هي رائحة الشخص الحقيقية دون مزيل للعرق أو العطور.

والبعض الآخر اعتبر أن اللمس عنصر مهم في اختيار الشريك، حيث اعترف المستخدم "Reffit" أن زوجته المكفوفة تحب أن تتحسس عضلات يديه.

وقال معظم الذين علقوا على الموضوع، إن أغلب الأشخاص ينجذبون إلى بعضهم البعض بسبب طبع الشخص الآخر. حيث اعترفت المستخدمة "Selling-Seashells" أنها لا يمكن للشخص الذي لا يتعاطف مع الكلاب أن يثير اهتمامها. بينما قال المستخدم "The_Doctor2394" أن روح الدعابة هي أكثر الخصائص المثيرة للاهتمام في شريك الحياة المستقبلي.