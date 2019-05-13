ثلاثة رجال أعمال روس يدخلون قائمة أثرياء بريطانيا

هذا وصعد رومان أبراموفيتش، الذي تقدر ثروته بـ 11.2 مليار جنيه إسترليني (حوالي 14.5 مليار دولار)، إلى المركز التاسع من المركز الثالث عشر، في مارس/آذار الماضي.
كما اتخذ الروسي أليشير عثمانوف مؤسس "USM Holdings" المرتبة الثامنة وتقدر قيمة أصوله بـ 11.3 مليار جنيه (14.6 مليار دولار).
وحصل الإخوة هيندوجا على المركز الأول وتقدر ثروتهم بـ 22 مليار جنيه إسترليني ويملكون خمسون شركة، كما لديهم خطط لافتتاح فندق فخم العام المقبل.
وتتألف القائمة من عشرين ثري من رجال الأعمال والتجار والمخترعين وحتى اثنين من الأرستقراطيين.
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