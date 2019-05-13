فلتر جديد في "السناب شات" يحول صورك إلى الجنس الآخر (فيديو)

أضافت وسيلة التواصل الاجتماعي "سناب شات" فلتر جديدا يمكن مستخدميها من التعديل على الصور، بحيث يحول وجه الرجل إلى وجه امرأة والعكس.

وقد انتشرت نتائج الفلتر الجديد بشكل كبير في غضون أيام عديدة، والآن يقوم المستخدمون بمشاركة صورهم المعدلة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

We did the gender switch filter on Snapchat and the results were crazy! Kloie’s, sof, mine, and Hattie’s! pic.twitter.com/g8uenLMBgF — bays (@baythatch) May 13, 2019

كما أن بعض المشاهير شاركوا نتائج هذا الفلتر، حيث نشرت المغنية، مايلي سايروس، على صفحتها على موقع "تويتر" صورتها وقد تحول وجهها إلى شاب، ويمكن رؤية أن الفلتر أضاف إلى صورتها شوارب وحواجب ذكورية الأمر الذي غير مظهرها جذريا.

Umm why did Snapchat turn me into @joejonas? It’s our brows? pic.twitter.com/OlXgiRL5va — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) May 12, 2019

كما أن نسخة "السناب شات" على الهاتف امتلك فلتر آخر يحول وجوه الأشخاص البالغين إلى أطفال.

فقد نشر بعض المستخدمين صورا لأبطال مسلسل "الأصدقاء" وقد تم تحول وجوهم إلى وجوه أطفال.

graças o filtro do snapchat temos a versão mirim e iti malia dos friends pic.twitter.com/pJEfI2lM2V — мe cнaмa de нarry ϟ poнa (@_wesleyalvs) May 10, 2019

كما تم نشر صور أيضا لأبطال فيلم " أفينجرز" (المنتقمون).

The baby filter on Snapchat is too good 😂 pic.twitter.com/Ejcya0KDxp — CJ ⎊ (@majormarvelking) May 11, 2019

هل قمت بتجربة الفلتر الجديد من "سناب شات"؟ شاركنا صورتك عبر التعليقات.