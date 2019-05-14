فنانة شهيرة تدعو النساء للتوقف عن ممارسة الجنس (صورة)

دعت فنانة شهيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي النساء للتوقف عن ممارسة الجنس وتشكيل إضراب جنسي لمواجهة تشريعات متشددة ضد الإجهاض في عدد من الولايات الأمريكية.

وناشدت الممثلة الأمريكية الشهيرة أليسا ميلانو عبر حسابها الخاص في "تويتر" الانضمام إليها في إضراب جنسي للاحتجاج على حظر الإجهاض الصارم الذي أقرته هيئات تشريعية يسيطر عليها الجمهوريون في عدد من الولايات.

Our reproductive rights are being erased.



Until women have legal control over our own bodies we just cannot risk pregnancy.



JOIN ME by not having sex until we get bodily autonomy back.



I’m calling for a #SexStrike. Pass it on. pic.twitter.com/uOgN4FKwpg — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) May 11, 2019

بدورها حثت النجمة السابقة لمسلسل " تشارمد" النساء، على التوقف عن ممارسة الجنس "حتى نعود إلى الحكم الذاتي لأجسادنا". وفقا لموقع "الحرة".

5) These bills are made to end up in court (which the Federalist Society has been stacking with conservative judges for years). Mark my words, one of these bills will end up going up to the Supreme Court to overturn Roe. This is what they are designed to do. #SexStrike — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) May 13, 2019

وجاءت الحملة بعد أيام من إعلان جورجيا رابع ولاية في الولايات المتحدة هذا العام تحظر الإجهاض بمجرد اكتشاف نبضات قلب الجنين، والتي يمكن أن تبدأ في الأسبوع السادس، قبل أن تعرف الكثير من النساء أنهن حبليات.

I hope the #womenofGeorgia stop having sex with men until these indignities are overturned. — Bette Midler (@BetteMidler) May 11, 2019

وقالت ميلانو لوكالة "أسوشيتد برس"، السبت: "نحتاج أن نفهم مدى سوء الموقف في جميع أنحاء البلاد… إنه تذكير الناس بأن لدينا سيطرة على أجسامنا وكيف نستخدمها".

وتلقت ميلانو الدعم من المعجبين وانضمت إليها الممثلة بيت ميدلر في الدعوة إلى إضراب جنسي مع تغريدة لها.