تعليق ساخر من فيفي عبده عن ظهورها ببرنامج "رامز في الشلال"

تواجه الفنانة فيفي عبده الانتقادات أو التعليقات الساخرة بطريقتها الخاصة، بل وتفسر بطريقة عفوية بعض الأمور تجعل الجمهور يتوقف عن أي انتقاد لها.

كعادتها تحب فيفي التواصل مع جمهورها وتصور فيديوهات تنشرها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وجديدها كان فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستغرام"، تحدثت فيه إلى جمهورها وعبرت عن اشتياقها لهم، لأنها لا تتواصل بشكل دائم معه، وذلك بحسب موقع "في الفن".

وقالت فيفي إنها متعبة هذه الفترة لانشغالها في تصوير مسلسلها "مملكة الغجر"، الذي تنافس به في السباق الرمضاني 2019، كما لم تفوت فرصة التعليق على حلقتها في برنامج "رامز في الشلال"، وما حدث لها وما كتب عنها بعد عرض الحلقة.

وتحدثت فيفي عن بعض التعليقات، التي قالت "إنها ذهبت إلى البرنامج فيفي عبده، وخرجت منه عبده" في إشارة إلى شكلها بعد انتهاء المقلب، وإزالة مكياجها بفعل الماء.

وقالت الفنانة الاستعراضية المصرية: "هذا ما حدث فهي عادت من البرنامج وكأنها "عبده"، بسبب مسح رسمة حاجبيها"، وأكدت أنها ترسم حاجبيها كي يظهران بشكل جيد، وأنها لا تخفي هذا الأمر".

وشاركت فيفي عبده في أولى حلقات برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يقدمه رامز جلال، خلال شهر رمضان 2019.