الفنانة أحلام تفاجئ الجميع برسالة إلى أصالة

وهنأت أحلام المطربة السورية أصالة نصري، بعيد ميلادها، الذي يوافق الـ 15 من مايو/أيار، كما طلبت منها أن تسامحها، ولتنهي أحلام بذلك خلافها مع أصالة، حسبما ذكر موقع "إرم نيوز".

من كل قلبي كل عام وانتي بخير ربي يطول عمرك ويحميك ويخليك لعيلتك وحبايبك كل عام وانتي اختي مهما حصل بينا انا من قلبي احبك ومسامحتك وانتي سامحيني 🎂🎈🎈🎈🎈🎈🎈 #happybirthdayassalah pic.twitter.com/J59vwjLvOQ — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) May 15, 2019

ونشرت المطربة أحلام صورة لأصالة عبر حسابها على "تويتر"، وعلقت عليها قائلًة: "من كل قلبي كل عام وأنتي بخير ربي يطول عمرك ويحميك ويخليك لعيلتك وحبايبك، كل عام وأنتي أختي، مهما حصل بيننا أنا من قلبي أحبك وسامحتك وأنتي سامحيني".

شكراً ياحلومه على معايدتك🙏🏻 وألف شكر إنّك سامحتيني ياأمّ قلبّ طيّب 🙏🏻🥰🥰🥰 وان شاءالله بنلتقى قريباً🙏🏻 — Assala (@AssalaOfficial) May 15, 2019

من جانبها ردت أصالة، على تهنئة أحلام، بتغريدة قالت فيها: شكراً ياحلومه على معايدتك وألف شكر إنّك سامحتيني ياأمّ قلبّ طيب وان شاءالله بنلتقى قريباً".

يذكر أن الخلاف بين أحلام وأصالة يعود إلى الشهر الماضي عندما نشرت المطربة الإماراتية أحلام، تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، هنأت فيها أصالة بنجاح أغنيتها الأخيرة "بنت أكابر"، وبعد نشر أحلام تغريدتها، تجاهلت أصالة الرد عليها، وهو ما جعل إحدى المتابعات تطلب من أصالة الرد على تهنئة أحلام، ما أشعل فتيل الأزمة بين أصالة وأحلام.