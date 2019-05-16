بالفيديو... أهداف الهلال مع الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (3-2)

انتزع الهلال، مساء اليوم الخميس، فوزا صعبا أمام ضيفه الشباب، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ورغم الفوز العسير إلا أن الهلال خسر لقب الدوري السعودي، بسبب فوز منافسه النصر على ضيفه الباطن بهدفين مقابل هدف وحيد.

وافتتح التسجيل في تلك المباراة الحماسية المثيرة الفرنسي المخضرم، بافيتيمبي جوميز، في الدقيقة الثامنة من انطلاقة المباراة، وأضاف الإيطالي سیباستیان جيوفينكو، في الدقيقة 52.

ولكن تمكن البرازيلي سيباستياو دي فريتاس، من تعديل النتيجة لمصلحة الشباب في الدقيقة 67 من زمن اللقاء، وعادلها عبد المجيد محمد الصليهم، في الدقيقة 89.

ولكن عاد الأسطورة الفرنسية جوميز ليمنح الفوز الصعب للهلال، في الدقيقة 91 من زمن اللقاء من ركلة جزاء، احتسبت لمصلحة فريقه.

وبتلك النتيجة استمر الهلال في احتلال المركز الثاني، رافعا رصيده إلى 69 نقطة، فيما تراجع الشباب إلى المركز الخامس برصيد 54 نقطة.