تحذير... الحشرات تدخل في صناعة زبادي الفراولة

يزداد استهلاك المسلمين لمنتجات الزبادي في شهر رمضان، إذ يعتبر أحد المكونات الأساسية على كثير من موائد وجبة السحور، إلا أن مسؤولة في مجال الصحة المصرية فاجأت محبي أحد منتجات الزبادي بتصريح بشأن مخاطره.

وقالت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء على صفحتها بالفيسبوك إن اللون الأحمر المعروف عن زبادي الفراولة، هي ملونات طبيعية تسمى صبغة الكارمين، وهي مستخرجة من حشرات، بحسب موقع "صدى البلد".

© REUTERS / GABRIELA BHASKAR "3 حبات"... كلمة السر لـ"إفطار صحي" يحميك من أمراض السمنة وتابعت شيرين زكي أن هذه المادة رغم كونها طبيعية فمن الممكن أن تسبب بعض أنواع الحساسية لدى بعض الأشخاص وخاصة الأطفال لذلك هي غير مستحبة، بالإضافة إلى أن أغلب الأنواع بها مكسبات طعم ونكهات ولا تحتوي على الفاكهة الطبيعية من الأساس.

ونصحت شيرين بعمل زبادي الفواكه في المنزل للأطفال بمنتهى البساطة بحيث يكون طبيعيا وآمنا على صحتهم.