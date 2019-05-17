أكبر معرض للديناصورات في هذه الدولة العربية (صور)

يعرض مركز عبد الله السالم الثقافي في الكويت، المؤلف من أربعة مبان، أكبر معرض للديناصورات ويجسد المركز عصورا مختلفة، فيمكنك التعرف على الفن الإسلامي القديم، والعلوم، والتكنولوجيا، والطبيعة.

ثم مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي @ascc_kw، مجموعة من المتاحف الهائلة، من متحف للفضاء، وآخر للديناصورات، وآخر للتكنولوجيا، وآخر لجسم الإنسان، وغيرها، لن تستطيع أن تشاهد كل محتوياته في يوم واحد. جهز أطفالك للذهاب لمكان لن ينسوه، بل جهز نفسك لمكان يعيش في ذاكرتك. pic.twitter.com/hKpe7M9JZz — Mohamed Qasem (@mqasem) April 5, 2019

وأشار مسؤول العلاقات العامة في المركز، فهد الشراح، أن عدد المجسمات الموجودة في المركز تصل إلى ثلاثة آلاف مجسم تُعرض بالشراكة مع 13 دولة وبعض الشركات المختلفة، كما أن المركز يتضمن مجسمات تتلاءم مع المناهج الدراسية، والدراسات العلمية الحديثة.

مركز عبدالله السالم الثقافي.. أكبر "متحف" في العالم.. بناه الكويتي 🇰🇼

الضخامة في العلم والمعرفة يا سادة وليس في البرج والأدوار 🌷 pic.twitter.com/dbcDKIuZsY — شعيب (@Sh3aib) November 10, 2018

ويعد قسم "الأرض كوكبنا" في مبنى التاريخ الطبيعي من أكبر قاعات عرض الديناصورات في العالم، وفق الشراح، حيث يصل عدد المجسمات فيه إلى ما يزيد عن 80 مجسما، في مساحة تفوق ألفي متر مربع.

ثم يحتوي القسم على أربع مجسمات لطيور مع شرح مكثف عن أسلوب تحليقها وهبوطها وأكلها، كما تتميز إحدى تلك القطع بصناعتها اليدوية، التي استغرقتبين 3 و4 سنوات.

ويتلقى زوار المركز المعلومات عن طريق اللعب و الفعاليات الممتعة والملائمة لشتى الأعمار.