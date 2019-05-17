مئات الآلاف يطالبون بإعادة إنتاج الموسم الأخير من "صراع العروش"

"هذا المسلسل يستحق موسما أخيرا يكون منطقيا"... هكذا برر مئات الآلاف من عشاق مسلسل "صراع العروش" مطالبهم بإعادة إنتاج الموسم الأخير من الملحمة الدرامية التي عاشوا معها طوال 8 سنوات.

فمع اقتراب عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل الأمريكي الشهير، وقع مئات الآلاف من المشاهدين الذين لا يرضيهم سير الأحداث على عريضة تطالب بإعادة إنتاج الموسم الأخير من المسلسل.

وبحلول اليوم الجمعة، وقع نحو 760 ألف من مشاهدي المسلسل في أنحاء العالم التماسا على موقع Change.org انتقدوا فيه الموسم الثامن للمسلسل الذي يبث على شبكة (إتش.بي.أو) وطالبوا بتعديل الأحداث.

وقال ديلان دي من تكساس، وهو من أطلق الالتماس قبل بث الحلقة الأخيرة يوم الأحد، "هذا المسلسل يستحق موسما أخيرا يكون منطقيا".

وكتب أحد المشاهدين يقول "تم تسريع الموسمين الأخيرين بشكل غير جيد، وعلى الرغم من أن الإنتاج كان مدهشا، فإن الكتابة دمرت أفضل مسلسل على شاشة التلفزيون"، مضيفا "لقد تابعنا ذلك لأكثر من ثماني سنوات، وفي النهاية هذا ما نحصل عليه. هل أنت جاد؟".

ورغم الانتقادات حطم الموسم الثامن والأخير من المسلسل الحائز على جوائز إيمي الأرقام القياسية لشبكة إتش.بي.أو التي قالت إنه حتى الآن كان هناك نحو 43 مليون مشاهد لكل حلقة في الولايات المتحدة وحدها بزيادة 10 ملايين عن الموسم السابع في عام 2017.