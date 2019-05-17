طقوس تتويج الفتيات والفتيان في المغرب والجزائر بشهر رمضان

رغم كل التغيرات التي طرأت على المجتمعات العربية، فإن بعض الدول لا تزال تحتفظ بتراثها وعاداتها الدينية والاجتماعية.

من المظاهر التي تحافظ عليها بعض المناطق في الجزائر حتى اليوم، هي إقامة احتفالات خاصة بالأطفال بعد صيامهم أول يوم رمضان، حيث تختلف الطقوس الخاصة بالطفلة عن الطفل، من حيث الزينة وعملية التنصيب.

تقول الأديبة الجزائرية، نبهات الزين، إن الطقوس الخاصة بصيام أول يوم في حياة الأطفال، وإتمامه حتى أذان المغرب، تتمثل في رفع الطفل فوق سطح المنزل، وهو ما يشير إلى الرفعة والسمو، وأنه ارتفع من مرحلة إلى مرحلة أخرى، وبعمل بعد ذلك بأنه رجل، وبدأ عملية التحمل.

تضيف في تصريحاتها إلى "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أنه بعد عملية رفعه فوق سطح المنزل يرتدي الزي التقليدي، وعند الإفطار يجلس على رأس الطاولة، ثم يذهب مع والده إلى الصلاة بالمسجد بالزي الجديد، الذي يشير مباشرة إلى أنه أتم صيامه، ويحتفي به الجميع في المسجد، أو خلال مروره بالشارع، فيشعر الطفل بالفرح إثر التهنئة من الجميع.

تتابع الزين، أن الطقوس الخاصة بالطفلة تتمثل في ارتداء الزي التقليدي أيضا، كما توضع تحت قدميها وسادة كنوع من الدلال الملكي، ومن ثم يفرغ على رأسها أفخر أنواع المكسرات عقب الإفطار، وتعامل في تلك الليلة كملكة، وتمتد التهنئة عادة لعدة أيام من الأهل والأقارب والجيران.

وتوضح الزين أن الطفل أو الطفلة يعاملان بالمزيد من الاهتمام كليلة العرس، وتدلل الفتاة كملكة يتم تنصيبها على العرش.

المغرب

في المغرب تحتفل العائلات أيضا بأطفالهم الذين صاموا لأول مرة في رمضان، إلا أن الاحتفالات تكون في ليلة 27 من رمضان.

حيث يزف الأطفال مثل العرسان بالأهازيج الدينية المغربية، والصلاة على النبي ويرتدون الزي التقليدي المغربي، كما تحنى أيديهم.

يحتفل المغاربة بصيام الأطفال ما دون سن العاشرة، كما أن العائلات تشجع أطفالها على التدرج في ساعات الصوم، التي تبدأ من نصف اليوم، وزيادة ساعة كل يوم بحيث يصل الطفل إلى أذان المغرب، ويتم يومه.

وتحدد ليلة 27 من رمضان للاحتفاء بالصغار، حيث تتزين الفتيات قبل موعد الإفطار، كما يرتدي الأطفال الزي التقليدي أيضا، القفطان بالنسبة للفتيات، والجلباب للفتيان، ويشبهن الصائمات بالعروسة في ليلة زفافها بملابسهن وزينتهن، والأطفال عرسانا بالجلاليب البيضاء، وسط احتفاء كبير من الأهل.