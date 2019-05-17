محمد صلاح في "رمضان" للمرة الثالثة... (فيديو)

يظهر في الإعلان محمد صلاح جالسا مع أحد الشباب، الذي يوجه له عدة نصائح بشأن مواصلته تحقيق أهدافه، وعدم الاستسلام لليأس والإحباط أو الالتفات إلى أصحاب الآراء السلبية، حتى ينجح ويحقق أهدافه، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "في الفن".

ورد محمد صلاح على الشاب بمطالبته بالاستماع إلى نفسه، وتطبيق نفس النصيحة، لكي يخوض رحلة التعافي من إدمان المخدرات، واستعادة حياته الطبيعية، وأن يكون أقوى من المخدرات.

الجدير بالذكر أن هذا هو الإعلان الثاني الذي يقدمه صلاح ضمن حملة صندوق علاج ومكافحة الإدمان في رمضان هذا العام، والثالث الذي يظهر به هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إعلان بنك الإسكندرية.

ومن المنتظر أن يظهر محمد صلاح في إعلان لإحدى شركات البترول بحسب ما أكدت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، حيث كشفت بعض تفاصيل الإعلان الجديد، الذي تم تصويره عقب هزيمة ليفربول بثلاثية نظيفة أمام برشلونة في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويشهد استعانة محمد صلاح بممثل بديل للمرة الثانية، بعد أن استعان ببديله الإنجليزي أندي في إعلان مكافحة التدخين.