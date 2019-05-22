إفلاس سلسلة مطاعم شهيرة

أعلنت سلسلة مطاعم بريطانية شهيرة إفلاسها، ما يعني تسريح نحو ألف موظف.

وذكر موقع قناة "فرانس 24" أن غالبية المطاعم التي أعلنت إفلاسها هي ضمن سلسلة "جايميز إيتاليان" التي أطلقت العام 2008 وتوجد خصوصا في مدن كبيرة ولا سيما لندن، ويمتلكها الطاهي البريطاني الشهير جايمي أوليفر.

وغرد أوليفر قائلا: "أنا حزين جدا لإفلاس مطعامنا في بريطانيا، للاسف هذا الإغلاق يؤدي إلى تسريح نحو ألف موظف" من أصل 1300 يعملون في 25 مطعما، مشيرة إلى أن مطاعم جايمي أوليفر في الخارج غير معنية.

وعينت شركة "كاي بي ام جي" لإدارة التفليسة بشأن المطاعم الخمسة والعشرين وقد أصدرت بيانا بعيد ذلك أعلنت فيه أن 22 من هذه المطاعم أغلق فورا وبشكل نهائيا.

وقالت نقابة "يونايت" إن "الغموض الذي يلف الوضع الاقتصادي راهنا لا يساعد قطاع المطاعم"، لكنها أضافت أن جايمي أوليفر "تاه ربما في استراتيجية توسيعية سريعة جدا".

يذكر أن جايمي أوليفر ساهم في تحديث فن الطبخ البريطاني، إلا أن مطاعمه واجهت مشاكل كثيرة في السنوات الأخيرة في قطاع يشهد منافسة كبيرة جدا.