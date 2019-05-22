بعد وصول الحرارة لـ45... الأرصاد الجوية المصرية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

علق الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، على ما تداوله نشطاء على مواقع السوشيال ميديا وبعض المواقع الإلكترونية بأن مصر ستسجل أعلى درجات حرارة على مستوى العالم غدا.

وقال شاهين إن تسجيل مصر لأعلى درجة حرارة، غدا الخميس، عار تماما من الصحة. وذلك بحسب "صدى البلد".

© AP Photo / Amr Nabil درجة حرارة الطقس في مصر تسجل معدلات قياسية غدا الخميس

وأضاف شاهين، أن غدا الخميس، ستكون ذروة الموجة الحارة لتصل درجة الحرارة على القاهرة 45 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية 40 درجة مئوية، معتبرا هذه الدرجات هي الأعلى مستوى لمحافظة القاهرة على مدار العام.

وأشار مدير مركز التحاليل الجوية إلى أنه من المنتظر أن تنكسر الموجة الحارة على السواحل الشمالية، يوم الجمعة، وعلى القاهرة يوم السبت، حيث ستنخفض درجات الحرارة، بمعدل 6 درجات مئوية.

وسجلت درجات حرارة الطقس في مصر مستوى غير مسبوق خلال شهر مايو/آيار الجاري، وسط توقعات بوصولها إلى الذروة في القاهرة غدا الخميس، بنحو 45 درجة مئوية، بارتفاع يتراوح بين 7 إلى 8 درجات مئوية عن المعدلات الطبيعية.

وقال خبير الأرصاد الجوية والطقس وحيد سعودي، لوكالة "سبوتنيك"، "تسود موجة شديدة الحرارة مؤقتة على مصر تبلغ أعلى معدلاتها غدا الخميس حيث تصل إلى 45 درجة، ومن المتوقع أن تنتهي ظهر الجمعة".