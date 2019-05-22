في "رامز في الشلال"... حلا شيحه تبكي على الهواء... (فيديو)

تعرضت حلا شيحة لحالة من البكاء الشديد حينما سقطت من "كوبري" مقالب برنامج "رامز في الشلال"، الذي يقدمه رامز جلال، يوميا على شاشة "إم بي سي مصر"، واستغاثت بالموجودين من حولها من فريق عمل البرنامج.

ويشار إلى أن فكرة برنامج "رامز فى الشلال" للفنان رامز جلال، تقوم على تخفيه في زي غوريلا بين الأدغال، في شلالات إندونيسيا، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون أمواج الشلالات، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم رامز جلال في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين ينهالون، في الغالب، عليه بالضرب.