بعد 35 عاما من الاعتزال وزواجها من سعودي... عزيزة جلال تعود للأضواء

وعادت الفنانة المغربية، عزيزة جلال، بعد غياب أكثر من 35 عامًا، عبر برنامج "اللقاء من الصفر" على قناة "إم بي سي". وذلك بحسب موقع "صدى البلد".

وتغني عزيزة جلال في أول ظهور لها أغنيتها الشهيرة "مستنياك"، كما تكشف خلال لقائها بالبرنامج عن تفاصيل تذاع لأول مرة عن قصة حياتها.

عزيزة جلال مستنياك ياروحي بشوق.. اول ظهور بعد الغياب الطويل 😙 🧡 pic.twitter.com/Spx0vOlO5d — . (@imwsh70111) May 22, 2019

الفنانة عزيزة جلال، من مواليد مدينة مكناس المغربية، عام 1958، واعتزلت الفن عام 1985، وهي في قمة تألقها الفني وحضورها المميز، وتوقفت عن الغناء بعد زواجها برجل أعمال سعودي، وتفرغها للحياة العائلية معه في مدينة الطائف.