أهداف مباراة الأهلي والإسماعيلي (1/1)... (فيديو)

اقتنص فريق الإسماعيلي المصري نقطة غالية من غريمه التقليدي النادي الأهلي، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب برج العرب في الإسكندرية، مساء اليوم، الأربعاء، وانتهى بالتعادل (1-1)، في مباراة مؤجلة من الجولة 18 في الدوري المصري.

وفقد فريق الأهلي نقطتين ثمينتين، ليصبح مطالباً بالفوز على المقاولون والزمالك في أخر مباراتين له هذا الموسم في الدوري، من أجل الفوز بالبطولة الحالية، رقم 41، وذلك في حالة فوز الزمالك بكل مؤجلاته قبل لقاء القمة.

ما يزال النادي الأهلي مسيطرا على الصدارة، برصيد 74 نقطة جمعها من 32 مباراة، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الثاني، الذي جمعه نقاطه من 33 لقاء، ثم الزمالك ثالثاً، برصيد 66 نقطة من 29 مباراة.

تقدم وليد أزارو لاعب الأحمر بهدف في شباك الإسماعيلي، في الدقيقة 73، بعدما استلم بينية سحرية من صالح جمعة، وأودع الكرة برأسه من فوق جسم حارس الدراويش.

ونجح كريم بامبو (لاعب الأهلي المعار) في إحراز هدف التعادل للإسماعيلي، في الدقيقة 84 من انفراد بمرمى محمد الشناوي، حارس الأهلي.