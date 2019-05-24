أرقام جديدة لـ"محمد صلاح" في الدوري الانجليزي

شارك اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، ساديو مانى وبيير إيميريك أوباميانج، صدارة الهدافين بالدوري الإنجليزي، برصيد 22 هدفًا خلال الموسم المنتهي من البطولة.

وبين هذا الثلاثي، يحتل محمد صلاح، جناح ليفربول الصدارة في تصويب الكرات على المرمى، بينما يتواجد في المركز الخامس بين أكثر اللاعبين إهدارًا للفرص المحققة. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "مصراوي".

وكان محمد صلاح اللاعب الأكثر محاولة على المرمى بين كافة اللاعبين في الدوري الانجليزي، بعدما سدد 137 كرة على المرمى، وأتى بعده بيير إيميريك أوبامينج، الذي سدد 94 كرة، الذي احتل المركز السابع بين كافة لاعبي البطولة في التسديد، فيما جاء ساديو ماني، في المركز العاشر، بتسديده لـ 87 كرة على المرمى فقط.

وعلى مستوى الدقة بمقارنة الأهداف وبإجمالي التصويبات، فإن محمد صلاح هو الأقل دقة بين اللاعبين الثلاث، حيث بلغت الدقة بالنسبة لصلاح 16%، وكان الأفضل من حيث الدقة، ساديو مانى، الذي حقق نسبة 25.3%، وهو صاحب المركز الثاني على مستوى الدوري الانجليزي، بشكل عام، وأتى بعده أوباميانج الذي حقق نسبة دقة بلغت 23.4%.

وعلى مستوى إهدار الفرص المحققة، كان الأكثر إهدارًا في الدوري الانجليزي بشكل عام هو أوباميانج الذي أهدر 23 فرصة في الدوري الانجليزي، وأتى محمد صلاح في المركز الخامس بـ16 فرصة، بينما أهدر ساديو مانى 11 فرصة.