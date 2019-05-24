للراغبين في العيش على القمر..."ناسا" تزف بشرى سارة

قررت وكالة الفضاء الأمريكية بأن تكون شركة "ماكسار تكنولوجيز" هي من سيقوم بتطوير "عنصر الطاقة والدفع" من أجل المهمة التي تطلق عليها ناسا "ركيزة" لمحطة فضائية تحمل اسم "البوابة" القمرية.

Join me tomorrow as NASA announces the commercial partner we’ve selected to develop and build the first segment of Gateway – the power and propulsion element (PPE). I’ll be speaking from @FloridaTech for @NASA’s Space Technology Day. Find out how to watch: https://t.co/OaN2vCO0tz — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) ٢٣ مايو ٢٠١٩

وستكون المركبة المكون الأساسي في "البوابة"، والتي تمثل حجر الأساس في مساعي "ناسا" لتحقيق أهداف استكشاف القمر وكوكب المريخ.

We are going to the Moon — to stay.



We will build sustainable infrastructure to support missions to Mars and beyond. This is what we’re building. This is what we’re training for. We are going. #Moon2024 pic.twitter.com/dgL6NoZ2Rj — NASA (@NASA) ١٤ مايو ٢٠١٩

وتهدف "ناسا" إلى إرسال طاقم للهبوط على سطح القمر بحلول عام 2024، ثم إقامة وجود بشري دائم هناك بحلول عام 2028، من أجل استخدام المحطة لإرسال رواد فضاء إلى كوكب المريخ.