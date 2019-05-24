حفلات زواج المثليين في دولة آسيوية ومواطنون يعارضون

شاهدت تايوان، صباح اليوم الجمعة، عقد قران 166 زوج مثلي بالإضافة إلى الاحتفالات، لأول مرة في قارة آسيا.

وفي الوقت الذي تحتفل فيه البلاد بتأييد مشروع قانون يسمح بزواج المثليين، يوجد هناك معارضون يخططون بتنظيم حزب سياسي من أجل فرض حظر على زواج المثليين في الانتخابات القادمة عام 2020.

ويبلغ عدد سكان جزيرة تايوان من 24 مليون نسمة، ودعم المثليين أقاربهم وأصدقاءهم بالتصفيق والدموع لفرحهم بالقانون الجديد.

More than 100 same-sex couples in #Taiwan are expected to register their intent to marry from today when the same-sex marriage bill becomes law, and #LGBT activists say this has been made possible thanks to the help of Australians. Read more: https://t.co/WzEUDaSRVs pic.twitter.com/9bHnby0AA8 — Bang Xiao 肖邦 (@BangXiao_) May 24, 2019

ويبدأ تطبيق القانون يوم 24 مايو/أيار بعد أن توقعه الرئيسة تساي ويتيح للمتزوجين من المثليين نفس الحماية القانونية المكفولة لغيرهم من المتزوجين، بعد سنتين من الجدل العنيف في الحكمة الدستورية.

وانتظر المثليون هذا القانون أربعين عاما، حيث بدأت أول الحملات تطالب بتشريع زواج المثليين في الثمانينات من القرن الماضي.

وقال أحد الأزواج، أنا فخور بأن تايوان على الجانب الصحيح من التاريخ، وأول دولة آسيوية التي أقدمت على هذا القرار… وتايوان مثال لكيفية تحقيق تقدم في حماية حقوق الإنسان.

ولكن ليس الجميع يوافق هذا الرأي، فقال أحد المواطنين، أن قرار الحكومة بتمرير قانون الزواج كان "خيانة" للناخبين الذين صوتوا ضد الأمر في استفتاء العام الماضي.