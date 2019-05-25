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    مهرجان القرآن الكريم في المسجد الكبير بموسكو

    السعودية تبتكر أول مصحف إلكتروني في العالم للمكفوفين

    © Sputnik . Vladimir Pesnya
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    ابتكر سعودي أول مصحف إلكتروني للمكفوفين بالعالم، وهو جهاز لوحي، يتم تخزين القرآن الكريم كاملاً عليه، وتحويل أحرف برايل الثابتة إلى أحرف متحركة، تتشكل حسب الحرف والصفحة.

    وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن الفريق السعودي تواصل مع جامعات عالمية للتعاون معهم، وتوظيف هذه التقنية في خدمة القرآن الكريم.

    نساء سعوديات
    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
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    وصرح ماجد عبد الله المعلم، أحد أعضاء فريق الابتكار: "نحن المكفوفين نقوم بقراءة القرآن الكريم بطريقة برايل، ويُطبع مصحف برايل الواحد في ٦ مجلدات، إضافة إلى أنه لا يتوافر بسهولة، وحجمه كبير جدًّا.. وسيقوم هذا الابتكار بتسهيل القراءة لنا، وسيكون نقلة نوعية في قراءة القرآن للمكفوفين كافة بالعالم".

    وأوضح المخترع مشعل هشام الهرساني: نعمل كفريق عمل على تحويل هذا الابتكار إلى منتج، مرورًا بالتسجيل والتصاميم، وتنفيذ النماذج الأولية، والبحث عن شركات لتصنيع الابتكار.. كما أننا نبحث حاليًا عن شراكات للتعاون مع مختلف الجهات لدعم الابتكار.

    يذكر أن المخترع مشعل الهرساني يعمل مستشارًا بجامعة الملك عبدالعزيز، وله أكثر من ٥٠ ابتكارًا في مختلف المجالات، تحوَّل بعضها إلى منتجات فعلية، أثبتت نجاحها عالميًّا. كما شارك في مؤتمرات عدة، آخرها عام ٢٠١٧م في منتدى مسك العالمي بجانب بيل جيتس، وعام ٢٠١٨م في مبادرة مستقبل الاستثمار بجانب نخبة من المؤثرين على مستوى العالم.

     

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    الكلمات الدلالية:
    مصحف إلكتروني, السعودية
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