صورة إفطار في الحرم النبوي تشعل مواقع التواصل في السعودية (بالفيديو)

ويقضي شريط الفيديو بشخص يقوم بتفطير زائر للحرم النبوي من جنسية آسيوية، مبتورةُ يديه، ويضع اللقمة في فمه مع دخول أذان المغرب.

فيديو:



في مشهد يجسد معاني الأخوة.. شخص يقوم بتفطير زائر للحرم النبوي من جنسية آسيوية مبتورةُ يديه ويضع اللقمة في فمه مع دخول أذان المغرب. pic.twitter.com/ysgr29kkBh — هاشتاق السعودية (@HashKSA) May 25, 2019

والغريب أن الشخص الذي قام بتفطير الآسيوي المبتورة يديه قام بتقبيل رأس الأخير، غير مرة.

وانتشر شريط الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر وفيسبوك وانستغرام، وأشاد القراء بتلك اللفتة الطيبة، التي تعبر عن أفضل وأحسن معاني الأخوة والإنسانية.