أهداف مباراة برشلونة وفالنسيا (1-2)... (فيديو)

مني فريق برشلونة الإسباني بهزيمة قاسية من منافسه وغريمه التقليدي، فالنسيا، في نهائي كأس ملك أسبانيا.

وتغلب فريق فالنسيا على نظيره البارسا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، السبت، بمشاركة اللاعب الأرجنتيني الدولي، ليونيل ميسي.

ونجح جاميرو في تسجيل الهدف الأول لفالنسيا، في الدقيقة 21 من زمن المباراة، بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تصويبة قوية سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمرمى برشلونة.

وفي الدقيقة 33، ضاعف رودريجو من تقدم فالنسيا في اللقاء، بعدما تلقى كرة عرضية ليحولها قوية بالرأس داخل شباك برشلونة، معلنًا عن ثاني الأهداف.

وسجل ميسي هدف برشلونة الوحيد، في الدقيقة 73 من زمن المباراة.

ودخل برشلونة المباراة، وهو حامل لقب البطولة، بعدما توج بها خلال الموسم الماضي، إلا أن خفافيش فالنسيا نجحوا في تجريده من اللقب.

ويعد هذا اللقب هو الثامن في تاريخ فالنسيا عبر تاريخ مشاركاته بكأس ملك إسبانيا، والذي يتربع برشلونة على قمة الأندية المتوجة به برصيد 30 لقب.