الحبس 5 سنوات لمغرد أساء للإمارات

قضت محكمة ‏الجنايات الإماراتية برئاسة المستشار حمد الملا،، أمس الاثنين، بحبس المغرد مساعد المسيليم، 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة 10 آلاف دينار.

© Fotolia / Elnur Amikishiyev الإمارات تمنح إجازة أسبوع لموظفيها في عيد الفطر

وتعزى تهمة المسيليم إلى القيام بعمل عدائي ضد دولة الإمارات العربية المتحدة والعيب بالذات الأميرية، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استعمال الهاتف؛ وذلك بحسب صحيفة "الرأي".

وأسندت النيابة العامة الإماراتية للمتهم تهمة القيام بعمل عدائي ضد الإمارات، بأن نشر عبارات من شأنها تعريض الكويت إلى قطع العلاقات مع دولة صديقة، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والعيب بالذات الأميرية من خلال كتابته في حسابه الخاص، والذي يحمل اسمه عبر "تويتر".

كما نشر مساعد المسيليم معلومات وأخبار غير صحيحة بأن نشر العبارات المبينة في الأوراق على حسابه، وأساء عمداً استعمال إحدى وسائل الاتصال (هاتفه النقال)، بأن نشر العبارات والألفاظ موضوع التهمة الأولى في حسابه على "تويتر".