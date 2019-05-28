الحبس 5 سنوات لمغرد أساء للإمارات

وأسندت النيابة العامة الإماراتية للمتهم تهمة القيام بعمل عدائي ضد الإمارات، بأن نشر عبارات من شأنها تعريض الكويت إلى قطع العلاقات مع دولة صديقة، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والعيب بالذات الأميرية من خلال كتابته في حسابه الخاص، والذي يحمل اسمه عبر "تويتر".
كما نشر مساعد المسيليم معلومات وأخبار غير صحيحة بأن نشر العبارات المبينة في الأوراق على حسابه، وأساء عمداً استعمال إحدى وسائل الاتصال (هاتفه النقال)، بأن نشر العبارات والألفاظ موضوع التهمة الأولى في حسابه على "تويتر".
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