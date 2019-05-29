5 معلومات طريفة عن أعلام الدول

وعرضت مجلة فوكاس الإيطالية مجموعة معلومات طريفة في هذا الصدد، حول أغرب أشكال الأعلام، نعرض بعضها فيما يلي.
تشابه الأعلام في الأولمبياد
في أولمبياد عام 1936 في برلين، تفاجأت دولتا ليختنشتاين وهايتي بأن علميهما متماثلان، وفي السنة التالية قررت ليختنشتاين رمز التاج في إحدى زوايا العلم، لتمييزه عن علم هايتي.
In1936 Olympics, Liechtenstein realised it's flag was identical to Haiti. A gold crown was then added to its flag pic.twitter.com/eu5Hxbx81O— Museum Facts (@Museum_Facts) September 3, 2016
3 دول بعلم واحد
لا يقتصر الأمر في تشابه الأعلام على ليختنشتاين وهايتي فقط، فكل من إندونيسيا وبولندا وموناكو لديهم نفس العلم وهو مكون من اللونين الأبيض والأحمر، وإن كان علم بولندا يختلف عن الدولتين الأخريين في كون اللون الأبيض يعتلي الأحمر.
Flags that look alike— World Flags (@WorldFlags7) May 24, 2019
🇲🇩 Monaco
🇮🇩 Indonesia
🇵🇱 Poland pic.twitter.com/4bLAEUEWCH
علم غير مستطيل
تعد نيبال هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك علما غير مستطيل الشكل، إذ يتكون من مثلثين، وهذا التصميم مستوحى من سقف مبنى الباغودا، وهو المبنى الديني الذي تقام فيه طقوس الديانة البوذية.
Nipal largest flag… pic.twitter.com/MPpQtV0Uns— dr.AAA (@12tmimi) August 23, 2014
مواعيد عرض العلم
يتم بسط الأعلام فوق سارياتها في مواعيد محددة، حيث تبسط صباحا مع شروق الشمس، وتطوى قبيل الغروب، ويمكن أن تظل الأعلام خفاقة إن وجدت في أماكن مضاءة بالشكل الكافي.
As death toll rises from #earthquake in #Mexico, President @EPN has ordered 3 days of national mourning with all falgs flying at half staff. pic.twitter.com/vNfrU8EsT5— Mexico Times Co News (@MexicoTimes) September 8, 2017
صور أشخاص على العلم
تعد دولة "بليز" الوحيدة التي لها علم تظهر عليه صور أشخاص، إذ يظهر عليه شخصان أحدهما يحمل معول والآخر يحمل عصا.
Belize has the most beautiful flag in the world!!! pic.twitter.com/UuoTpMQJbC— Keyren X🇧🇿🍃 (@KeyrenX) September 19, 2018
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