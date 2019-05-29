5 معلومات طريفة عن أعلام الدول

تختار كل دولة مستقلة علما يرمز إلى ثقافتها أو حقبة في تاريخها أو أي شيء غير ذلك يعبر عن هويتها، وبطبيعة الحال تسعى الدول إلى إبداع تصميم يميزها عن غيرها، ما يعني ظهور تنوع كبير في أعلام مختلف دول العالم وربما توارد خواطر في عملية ابتكار تلك الأعلام.

وعرضت مجلة فوكاس الإيطالية مجموعة معلومات طريفة في هذا الصدد، حول أغرب أشكال الأعلام، نعرض بعضها فيما يلي.

تشابه الأعلام في الأولمبياد

في أولمبياد عام 1936 في برلين، تفاجأت دولتا ليختنشتاين وهايتي بأن علميهما متماثلان، وفي السنة التالية قررت ليختنشتاين رمز التاج في إحدى زوايا العلم، لتمييزه عن علم هايتي.

In1936 Olympics, Liechtenstein realised it's flag was identical to Haiti. A gold crown was then added to its flag pic.twitter.com/eu5Hxbx81O — Museum Facts (@Museum_Facts) September 3, 2016

3 دول بعلم واحد

لا يقتصر الأمر في تشابه الأعلام على ليختنشتاين وهايتي فقط، فكل من إندونيسيا وبولندا وموناكو لديهم نفس العلم وهو مكون من اللونين الأبيض والأحمر، وإن كان علم بولندا يختلف عن الدولتين الأخريين في كون اللون الأبيض يعتلي الأحمر.

Flags that look alike

🇲🇩 Monaco

🇮🇩 Indonesia

🇵🇱 Poland pic.twitter.com/4bLAEUEWCH — World Flags (@WorldFlags7) May 24, 2019

علم غير مستطيل

تعد نيبال هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك علما غير مستطيل الشكل، إذ يتكون من مثلثين، وهذا التصميم مستوحى من سقف مبنى الباغودا، وهو المبنى الديني الذي تقام فيه طقوس الديانة البوذية.

مواعيد عرض العلم

يتم بسط الأعلام فوق سارياتها في مواعيد محددة، حيث تبسط صباحا مع شروق الشمس، وتطوى قبيل الغروب، ويمكن أن تظل الأعلام خفاقة إن وجدت في أماكن مضاءة بالشكل الكافي.

As death toll rises from #earthquake in #Mexico, President @EPN has ordered 3 days of national mourning with all falgs flying at half staff. pic.twitter.com/vNfrU8EsT5 — Mexico Times Co News (@MexicoTimes) September 8, 2017

صور أشخاص على العلم

تعد دولة "بليز" الوحيدة التي لها علم تظهر عليه صور أشخاص، إذ يظهر عليه شخصان أحدهما يحمل معول والآخر يحمل عصا.

Belize has the most beautiful flag in the world!!! pic.twitter.com/UuoTpMQJbC — Keyren X🇧🇿🍃 (@KeyrenX) September 19, 2018

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