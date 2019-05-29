مقتل مغني شهير أسرع لحضور عيد ميلاد صديقته (صور)

أصبح نجم البوب، غابرييل دينيز، البالغ من العمر 28 عامًا مشهورًا في البرازيل بفضل أغنية "Jenifer" (جنيفر)، وكان يتمتع بشعبية كبيرة.

ذهب غابرييل، بعد حفل موسيقي في باهيا (إحدى الولايات البرازيلية)، إلى مدينة ماسيو للاحتفال بعيد ميلاد صديقته، كارولينا كالهيروس. حيث قام باستأجار طائرة صغيرة، وقبل المغادرة بقليل، سجل الشاب فيديو يشكر قائد الطائرة ومتابعيه وجمهور الحفل الموسيقي الأخير، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

ولم تعرف إلى الآن أسباب تحطم الطائرة. ويمكن ملاحظة من الصور التي نشرتها الصحيفة، تناثر حطام الطائرة في أحد الأنهار ويتم سحب الجثث.

وأقامت عائلة المغني عزاءا مفتوحا له، حضره عدد كبير من معجبيه وشخصيات مشهورة، ومن بينهم لاعب كرة القدم روبرتو فيرمينو.

وكتب والد الشاب تعليقا على الحادثة "أطلب منكم عدم الحزن، لأن غابرييل كان دائمًا مظهرا من مظاهر الفرح والسعادة. ولن أحزن أبدا في حال استقبلت الخبر بفرح نحن بحاجة إلى أن نتذكر الأشياء الجيدة التي تركها غابرييل لنا".