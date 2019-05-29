رد فعل غريب من أحمد رزق في "رامز في الشلال" (بالفيديو)

فخلال تواجده في القارب، ورغم مضايقات رامز جلال الذي كان يرتدي قناعا لا يظهر ملامح وجهه، ظل هادئا حتى أن الحلقة لم تشهد سوى صافرة واحدة، بحسب "في الفن".
تدور فكرة برنامج "رامز في الشلال" حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يُزيد من فزعه وخوفه.
جدير بالذكر أن مجموعة قنوات MBC تمتلك حقوق العرض الحصري لبرنامج رامز جلال، ويعرض عبر شاشتي MBC مصر و MBC1.
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