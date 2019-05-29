رد فعل غريب من أحمد رزق في "رامز في الشلال" (بالفيديو)

على عكس الكثير من الفنانين الذين وقعوا ضحية في برنامج "رامز في الشلال"، حافظ الممثل المصري، أحمد رزق، على هدوئه منذ وقوعه في الشلال إلى رؤيته للغوريلا.

فخلال تواجده في القارب، ورغم مضايقات رامز جلال الذي كان يرتدي قناعا لا يظهر ملامح وجهه، ظل هادئا حتى أن الحلقة لم تشهد سوى صافرة واحدة، بحسب "في الفن".

وبعد كشف رامز جلال عن المقلب، بصق رزق في وجهه وغضب لكن لوقت قليل، ثم سامحه.

تدور فكرة برنامج "رامز في الشلال" حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يُزيد من فزعه وخوفه.

جدير بالذكر أن مجموعة قنوات MBC تمتلك حقوق العرض الحصري لبرنامج رامز جلال، ويعرض عبر شاشتي MBC مصر و MBC1.