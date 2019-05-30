هازارد يودع جماهير تشيلسي (فيديو)

ودع نجم تشيلسي الإنجليزي، إيدن هازارد جماهير البلوز عقب الفوز بنهائي بطولة اليوروبا ليغ، على أرسنال برباعية مقابل هدف، مساء الأربعاء 29 مايو / أيار، في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي بباكو عاصمة أذربيجان.

واستطاع هازارد أن يشارك في ثلاثة أهداف خلال المباراة، حيث سجل هدفين وصنع آخر في رباعية تشيلسي ضد الجانرز.

و تشيلسي هو أول فريق يتوج بطلا لبطولة أوروبية دون أن يخسر أي مباراة طوال الموسم (ربح 12 وتعادل 3)، منذ مانشستر يونايتد في دوري الأبطال موسم 2007 / 2008.

وقال هازارد في حديثه لوسائل الإعلام، " "أعتقد أنه وداع، لكنك في كرة القدم لا تعرف أبدا"، وفقا لصحيفة "ذا صن".

🗣 ¿Es el final de @hazardeden10 como jugador del @ChelseaFC?



👋🏻 “Eso pienso, es un momento de afrontar nuevos desafíos... Estoy esperando como tú, como el resto de los fans”



📹 @BeINSPORTSpic.twitter.com/Bc4aSC4Kd1 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) ٢٩ مايو ٢٠١٩

وأضاف الجناح البلجيكي، "كان حلمي هو اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد فعلت هذا لمدة سبع سنوات في أحد أكبر الأندية في العالم، والآن حان الوقت لتحدٍ جديد".

وبسؤاله هل ستم انتقاله إلى ريال مدريد، أجاب: "لقد تحدثت عن قراري، والآن يعتمد ذلك على النادي. الأمر يتعلق بكلا الناديين".

Eden Hazard has scored 20 goals across all competitions in a single season for the first time in his Chelsea career.



Better late than never… pic.twitter.com/0UOyD3kuE1 — Coral (@Coral) ٢٩ مايو ٢٠١٩

واختتم: "ستعرف وجهتي في غضون يومين".

وتمكن هازارد من تسجيل 21 هدفا في كل المسابقات في موسم واحد، لأول مرة في مسيرته بنادي تشيلسي.

ويعتبر النجم البلجيكي صاحب الرقم القياسي من بين لاعبي البريميرليج في عدد التمريرات الحاسمة، التي صنعها في كل المنافسات هذا الموسم، برصيد 17 تمريرة حاسمة، بعدما صنع الهدف الثاني في لقاء الليلة للإسباني بيدرو رودريجيز، وفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات.

No Premier League player has provided more assists across all competitions than Eden Hazard (17).



Putting it on a plate for Pedro. 🍽 pic.twitter.com/xICeVzA4qG — Squawka Football (@Squawka) ٢٩ مايو ٢٠١٩

وشارك هازارد في 38 هدفا بمختلف المسابقات في موسم (2018/2019)، بعدما أحرز 21 هدفا وساهم بصناعة 17.