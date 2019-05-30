نهائي اليوروبا ليغ يضع منتخب إنجلترا في خطر

احتفلت جماهير الكرة الإنجليزية بوصول فريقين من البريميرليغ إلى نهائي بطولة اليوروبا ليغ، والتي حصدها تشيلسي على حساب أرسنال برباعية مقابل هدف، مساء الأربعاء 29 مايو / أيار، في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي بباكو عاصمة أذربيجان.

وتشيلسي هو أول فريق يتوج بطلا لبطولة أوروبية دون أن يخسر أي مباراة طوال الموسم (ربح 12 وتعادل 3)، منذ مانشستر يونايتد في دوري الأبطال موسم 2007 / 2008.

ويعتبر نهائي اليوروبا ليغ صدمة لعاشقي منتخب الأسود الثلاثة، إذ إنه لم يتواجد في تشكيلة تشيلسي التي لعب بها المباراة النهائية أي لاعب إنجليزي، في ظل إصابة الثنائي روبن لوفتوس-تشيك وكالوم هودسون-أودوي، وجلوس روس باركلي وجاري كاهيل على مقاعد البدلاء.

ووفقا لشبكة إحصائيات "أوبتا"، فإن تشيلسي أصبح أول فريق يخوض نهائي مسابقة أوروبية كبرى، دون أن تحتوي قائمته على لاعبين محليين، منذ أن كان إنتر ميلان في الموقف نفسه، بنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2010.

0 - Chelsea are the first team to play a major European final without a player from their home nation in their starting XI since Inter Milan vs Bayern Munich in the 2010 Champions League final. Continental. #UELfinal #CHEARS — OptaJoe (@OptaJoe) ٢٩ مايو ٢٠١٩

وبالنسبة لتشكيلة أرسنال الأساسية، فإنها لم تحتوي سوى على لاعب إنجليزي واحد فقط، هو الظهير الأيمن أينسلي مايتلاند-نايلز.

وحصد تشيلسي لقب الدوري الأوروبي بالفوز على أرسنال في النهائي بأربعة أهداف مقابل هدف.

سجل رباعية تشيلسي أوليفييه جيرو وبيدرو وهازارد (هدفين) في الدقائق 49 و60 و65 و72، بينما أحرز هدف أرسنال الوحيد أليكس إيوبي في الدقيقة 69.

وأصبح ذلك اللقب هو الأوروبي السادس في تاريخ تشيلسي بعد مرتين لكأس الكؤوس الأوروبية، ولقب لدوري أبطال أوروبا ومثله للسوبر الأوروبي، ولقب سابق في الدوري الأوروبي.