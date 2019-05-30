25 رقما قياسيا من نهائي اليوروبا ليغ بين تشيلسي وأرسنال

حقق فريق تشيلي الإنجليزي لقب بطولة الدوري الأوروبي، مساء الأربعاء 29 مايو / أيار، على حساب مواطنه أرسنال، بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي بباكو عاصمة أذربيجان.

سجل رباعية تشيلسي أوليفييه جيرو وبيدرو وهازارد (هدفين) في الدقائق 49 و60 و65 و72، بينما أحرز هدف أرسنال الوحيد أليكس إيوبي في الدقيقة 69.

وأصبح ذلك اللقب هو الأوروبي السادس في تاريخ تشيلسي بعد مرتين لكأس الكؤوس الأوروبية، ولقب لدوري أبطال أوروبا ومثله للسوبر الأوروبي، ولقب سابق في الدوري الأوروبي.

في التقرير التالي نستعرض الأرقام القياسية بعد فوز البلوز باللقب القاري..



إنجازات تشيلسي



تشيلسي هو أول فريق يلعب نهائي أوروبي من دون لاعبين محليين في تشكيلته الأساسية، منذ إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ في نهائي دوري الأبطال 2010.

بيتر تشيك هو أول لاعب يلعب مع وضد نفس الفريق في نهائي بطولة أوروبية (مع تشيلسي في 2013، ضد تشيلسي في 2019).

1 - Petr Cech is the first player to play both for and against the same English team in a major UEFA European final (for Chelsea in 2013, against them in 2019). Mixed. #UELfinal #CHEARS pic.twitter.com/tVAx6Q6M9a — OptaJoe (@OptaJoe) ٢٩ مايو ٢٠١٩

هذا ثالث نهائي في عهد الدوري الأوروبي يجمع بين فريقين من بلد واحد، بعد نهائي 2011 (بورتو ضد براغا) ونهائي 2012 (أتليتيكو مدريد وأتليتيك بيلباو).

فقط ليفربول حقق 8 بطولات أوروبية كبرى بين الأندية الإنجليزية أكثر من تشيلسي (5، كذلك مانشستر يونايتد).

4 - Chelsea have won four of their five major European finals (2x Cup Winners’ Cup/1x Champions League/1x Europa League). Among English teams, only Man Utd (5) and Liverpool (8) have won more major European finals. Glory. #UELfinal #CHEARS pic.twitter.com/RQYnep1Uu5 — OptaJoe (@OptaJoe) ٢٩ مايو ٢٠١٩

تشيلسي هو أول فريق يتوج بطلاً لكأس الاتحاد الأوروبي "الدوري الأوروبي" دون أن يخسر أي مباراة طوال الموسم منذ فاينورت في 2001/2002 (فاينورت شارك وقتها عن طريق دوري الأبطال).

0 - Chelsea are the first team to win a major European competition without losing a game during the campaign (W12 D3 L0) since Manchester United won the 2007-08 Champions League unbeaten. Commanding. pic.twitter.com/RTZcYMxHCz — OptaJoe (@OptaJoe) ٢٩ مايو ٢٠١٩

تشيلسي هو أول فريق يتوج بطلا لبطولة أوروبية دون أن يخسر أي مباراة طوال الموسم (ربح 12 وتعادل 3) منذ مانشستر يونايتد في دوري الأبطال 2007/2008.

مدرب عظيم

ماوريتزيو ساري هو أول مدرب إيطالي يحقق لقب كأس الاتحاد/الدوري الأوروبي منذ ألبرتو ماليساني مع بارما في 1999.

All three Italian managers to have taken charge of a major European cup final with Chelsea have won their respective final:



🏆 Gianluca Vialli (1998)

🏆 Roberto Di Matteo (2012)

🏆 Maurizio Sarri (2019) pic.twitter.com/Km9XVdImre — Coral (@Coral) ٢٩ مايو ٢٠١٩

ماوريتزيو ساري ربح 39 مباراة مع تشيلسي في كل البطولات هذا الموسم، المدرب الوحيد الذي ربح أكثر في موسمه الأول مع البلوز كان جوزيه مورينيو في 2004/2005 بمعدل 42 مباراة.

مهاجم مميز

أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي سجل 11 هدفا في الدوري الأوروبي هذا الموسم، أكثر من أي لاعب فرنسي آخر في موسم واحد من بطولة أوروبية.

Olivier Giroud has now scored 11 goals in this season’s #UEL, the most by a French player in a single campaign of a major European cup.



Just Fontaine’s 60-year-old record has been broken. 🇫🇷 pic.twitter.com/PtStKq9ky9 — Squawka Football (@Squawka) ٢٩ مايو ٢٠١٩

جيرو بتسجيله 11 هدفا يكون بذلك ثالث لاعب فرنسي يتوج هدافا لموسم كأس الاتحاد/الدوري الأوروبي، بعد جيرال باتيكل في 1992/ 1993 برصيد 8 أهداف، وستيفان غيفارش في 1997/ 1998 بمعدل 7 أهداف.

وأيضا هو أول لاعب يسجل 11 هدفا في بطولة أوروبية مع فريق إنجليزي، منذ ألان شيرير في 2004/2005 مع نيوكاسل يونايتد (أيضا 11).

كما استطاع جيرو أن يسجل ضد فريقه السابق في نهائي كأس الاتحاد/الدوري الأوروبي ولم يفعلها لاعب منذ دينو باجيو مع بارما ضد يوفنتوس في 1995.

أسطورة البلوز

لا يوجد لاعب من الدوري الإنجليزي الممتاز، صنع أهداف في كل البطولات هذا الموسم أكثر من إيدن هازارد برصيد 17 هدفا.

Eden Hazard has now been directly involved in 37 goals across all competitions in 2018-19.



20 goals. 17 assists. 💫 pic.twitter.com/WO3p5emRcr — Squawka Football (@Squawka) ٢٩ مايو ٢٠١٩

إيدن هازارد سجل 21 هدفا في كل البطولات هذا الموسم، أفضل أرقامه في موسم واحد مع تشيلسي.

الدولي البلجيكي هو أول لاعب بلجيكي يسجل ثنائية في نهائي أوروبي منذ جيلبرت فان بينست مع أندرلخت ضد أوستريا فيينا في نهائي كأس الكؤوس 1978.

2 - Eden Hazard is the first player to score a brace in the final of a major UEFA competition for an English club since Mark Hughes for Manchester United against Barcelona in the 1991 Cup Winners' Cup final. Spark. #UELfinal #CHEARS pic.twitter.com/G5b90HMjzL — OptaJoe (@OptaJoe) ٢٩ مايو ٢٠١٩

إيدن هازارد هو أول لاعب يسجل ثنائية لفريق إنجليزي في نهائي أوروبي منذ مارك هيوز مع مانشستر يونايتد، ضد برشلونة في نهائي كأس الكؤوس 1991.

Only two players have been directly involved in three goals in a #UELFinal since the competition's re-branding:



🔴 Carlos Bacca (2015)

🔵 Eden Hazard (2019)



Going out with a bang. 💥 pic.twitter.com/pSujrNemNW — Squawka Football (@Squawka) ٢٩ مايو ٢٠١٩

كما يعتبر ثاني لاعب يشترك بـ3 أهداف في نهائي الدوري الأوروبي (منذ 2009/ 2010)، بعد كارلوس باكا في 2015.

352 games. 110 goals. 81 assists. 6 trophies.



If that was Eden Hazard's final game in a Chelsea shirt, what an incredible way to sign off. 🙌 pic.twitter.com/Cl9iUo00CT — Squawka Football (@Squawka) ٢٩ مايو ٢٠١٩

إيدن هازارد مع تشيلسي، لعب 352 مباراة، أحرز 110 أهداف منهم 7 أهداف ضد آرسنال (لم يسجل أكثر ضد فريق آخر)، وحصد 6 بطولات كبرى.



بيدرو ينضم للخمسة العظماء



بيدرو أصبح أول لاعب يسجل في نهائي دوري الأبطال/الكأس الأوروبية ونهائي السوبر الأوروبي ونهائي الدوري الأوروبي/كأس الاتحاد.

Pedro has now scored five goals in this seasons Europa League, equalling his personal best for goals in a single season in a UEFA club competition.



High fives all round. ⚽️ pic.twitter.com/QpelVCNDIq — Squawka Football (@Squawka) ٢٩ مايو ٢٠١٩

بيدرو أصبح خامس لاعب يسجل في نهائي دوري الأبطال/الكأس الأوروبية ونهائي الدوري الأوروبي/كأس الاتحاد، بعد ألان سيمونسن وإيرنان كريسبو وديميتري ألينيتشيف وستيفن جيرارد.

Pedro is the first man ever to win:



🏆 Champions League

🏆 Premier League

🏆 Europa League

🏆 World Cup

🏆 Euros



And that is *certainly* not everything. pic.twitter.com/7Tpxr7yghX — Squawka Football (@Squawka) ٢٩ مايو ٢٠١٩



إخفاقات أرسنال



آرسنال هو أول فريق يتلقى 4 أهداف في نهائي كأس الاتحاد/الدوري الأوروبي منذ ميدلزبره ضد إشبيلية في 2006 (4-0).

شارك ناديا بنفيكا ومارسيليا 3 مرات في نهائي كأس الإتحاد/الدوري الأوروبي دون تحقيق اللقب أكثر من آرسنال (2).

آرسنال خسر آخر 4 نهائيات أوروبية شارك فيها: (كأس الكؤوس 1995، كأس الاتحاد الأوروبي 2000، دوري الأبطال 2006، الدوري الأوروبي 2019).

Arsenal have now lost each of their last four major European cup finals:



❌1995 Cup Winners Cup Final

❌2000 UEFA Cup Final

❌2006 Champions League Final

❌2019 Europa League Final



25 years since their one and only major European title. pic.twitter.com/dyw8q00g0L — Coral (@Coral) ٢٩ مايو ٢٠١٩

مرت 25 سنة منذ حصل الجانرز على لقبهم الأخير في أوروبا (كأس الكؤوس 1993/1994).