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06:02 30 مايو/ أيار 2019
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    فوز تشيلسي بنهائي الدوري الأوروي على حساب أرسنال

    25 رقما قياسيا من نهائي اليوروبا ليغ بين تشيلسي وأرسنال

    © REUTERS / PHIL NOBLE
    مجتمع
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    حقق فريق تشيلي الإنجليزي لقب بطولة الدوري الأوروبي، مساء الأربعاء 29 مايو / أيار، على حساب مواطنه أرسنال، بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي بباكو عاصمة أذربيجان.

    سجل رباعية تشيلسي أوليفييه جيرو وبيدرو وهازارد (هدفين) في الدقائق 49 و60 و65 و72، بينما أحرز هدف أرسنال الوحيد أليكس إيوبي في الدقيقة 69.

    وأصبح ذلك اللقب هو الأوروبي السادس في تاريخ تشيلسي بعد مرتين لكأس الكؤوس الأوروبية، ولقب لدوري أبطال أوروبا ومثله للسوبر الأوروبي، ولقب سابق في الدوري الأوروبي.

    في التقرير التالي نستعرض الأرقام القياسية بعد فوز البلوز باللقب القاري..


    إنجازات تشيلسي


    تشيلسي هو أول فريق يلعب نهائي أوروبي من دون لاعبين محليين في تشكيلته الأساسية، منذ إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ في نهائي دوري الأبطال 2010.

    بيتر تشيك هو أول لاعب يلعب مع وضد نفس الفريق في نهائي بطولة أوروبية (مع تشيلسي في 2013، ضد تشيلسي في 2019).

    هذا ثالث نهائي في عهد الدوري الأوروبي يجمع بين فريقين من بلد واحد، بعد نهائي 2011 (بورتو ضد براغا) ونهائي 2012 (أتليتيكو مدريد وأتليتيك بيلباو).

    فقط ليفربول  حقق 8 بطولات أوروبية كبرى بين الأندية الإنجليزية أكثر من تشيلسي (5، كذلك مانشستر يونايتد).

    تشيلسي هو أول فريق يتوج بطلاً لكأس الاتحاد الأوروبي "الدوري الأوروبي" دون أن يخسر أي مباراة طوال الموسم منذ فاينورت في 2001/2002 (فاينورت شارك وقتها عن طريق دوري الأبطال).

    تشيلسي هو أول فريق يتوج بطلا لبطولة أوروبية دون أن يخسر أي مباراة طوال الموسم (ربح 12 وتعادل 3) منذ مانشستر يونايتد في دوري الأبطال 2007/2008.

    مدرب عظيم

    ماوريتزيو ساري هو أول مدرب إيطالي يحقق لقب كأس الاتحاد/الدوري الأوروبي منذ ألبرتو ماليساني مع بارما في 1999.

    ماوريتزيو ساري ربح 39 مباراة مع تشيلسي في كل البطولات هذا الموسم، المدرب الوحيد الذي ربح أكثر في موسمه الأول مع البلوز كان جوزيه مورينيو في 2004/2005 بمعدل 42 مباراة.

    مهاجم مميز

    أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي سجل 11 هدفا في الدوري الأوروبي هذا الموسم، أكثر من أي لاعب فرنسي آخر في موسم واحد من بطولة أوروبية.

    جيرو بتسجيله 11 هدفا يكون بذلك ثالث لاعب فرنسي يتوج هدافا لموسم كأس الاتحاد/الدوري الأوروبي، بعد جيرال باتيكل في 1992/ 1993 برصيد 8 أهداف، وستيفان غيفارش في 1997/ 1998 بمعدل 7 أهداف.

    وأيضا هو أول لاعب يسجل 11 هدفا في بطولة أوروبية مع فريق إنجليزي، منذ ألان شيرير في 2004/2005 مع نيوكاسل يونايتد (أيضا 11).

    كما استطاع جيرو أن يسجل ضد فريقه السابق في نهائي كأس الاتحاد/الدوري الأوروبي ولم يفعلها لاعب منذ دينو باجيو مع بارما ضد يوفنتوس في 1995.

    أسطورة البلوز

    لا يوجد لاعب من الدوري الإنجليزي الممتاز، صنع أهداف في كل البطولات هذا الموسم أكثر من إيدن هازارد برصيد 17 هدفا.

    إيدن هازارد سجل 21 هدفا في كل البطولات هذا الموسم، أفضل أرقامه في موسم واحد مع تشيلسي.

    الدولي البلجيكي هو أول لاعب بلجيكي يسجل ثنائية في نهائي أوروبي منذ جيلبرت فان بينست مع أندرلخت ضد أوستريا فيينا في نهائي كأس الكؤوس 1978.

    إيدن هازارد هو أول لاعب يسجل ثنائية لفريق إنجليزي في نهائي أوروبي منذ مارك هيوز مع مانشستر يونايتد، ضد برشلونة في نهائي كأس الكؤوس 1991.

    كما يعتبر ثاني لاعب يشترك بـ3 أهداف في نهائي الدوري الأوروبي (منذ 2009/  2010)، بعد كارلوس باكا في 2015.

    إيدن هازارد مع تشيلسي، لعب 352 مباراة، أحرز 110 أهداف منهم 7 أهداف ضد آرسنال (لم يسجل أكثر ضد فريق آخر)، وحصد 6 بطولات كبرى.


    بيدرو ينضم للخمسة العظماء


    بيدرو أصبح أول لاعب يسجل في نهائي دوري الأبطال/الكأس الأوروبية ونهائي السوبر الأوروبي ونهائي الدوري الأوروبي/كأس الاتحاد.

    بيدرو أصبح خامس لاعب يسجل في نهائي دوري الأبطال/الكأس الأوروبية ونهائي الدوري الأوروبي/كأس الاتحاد، بعد ألان سيمونسن وإيرنان كريسبو وديميتري ألينيتشيف وستيفن جيرارد.


    إخفاقات أرسنال


    آرسنال هو أول فريق يتلقى 4 أهداف في نهائي كأس الاتحاد/الدوري الأوروبي منذ ميدلزبره ضد إشبيلية في 2006 (4-0).

    شارك ناديا بنفيكا ومارسيليا 3 مرات في نهائي كأس الإتحاد/الدوري الأوروبي دون تحقيق اللقب أكثر من آرسنال (2).

    آرسنال خسر آخر 4 نهائيات أوروبية شارك فيها: (كأس الكؤوس 1995، كأس الاتحاد الأوروبي 2000، دوري الأبطال 2006، الدوري الأوروبي 2019).

    مرت 25 سنة منذ حصل الجانرز على لقبهم الأخير في أوروبا (كأس الكؤوس 1993/1994).

    انظر أيضا:

    نهائي اليوروبا ليغ يضع منتخب إنجلترا في خطر
    بالفيديو... أهداف مباراة تشيلسي وأرسنال (4-1) في الدوري الأوروبي
    هازارد يودع جماهير تشيلسي (فيديو)
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