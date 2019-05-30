أحمد السقا ينشر فيديو من كواليس "ولد الغلابة" ويوجه رسالة

ونشر السقا مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر فيه يؤدي رقصة فلكلورية بالزي الصعيدي المصري، وظهر السقا فيما يبدو أنه موقع تصوير، وتجمع حوله عدد من العاملين.

ووجه الفنان المصري رسالة شكر لجميع العاملين في مسلسل "ولد الغلابة"، حيث أرفق المقطع بتعليق قال فيه "شكراً كل رجالة #ولد_الغلابة".

يذكر أنه بعد غياب عام عن دراما رمضان، عاد الممثل المصري، أحمد السقا، هذا العام، بمسلسل "ولد الغلابة"، والذي يجسد في أحداثه مدرس دراسات اجتماعية في أحد مدارس القرية التي يعيش فيها، يراعي ضميره في التدريس، ما يجعله يقع في عدد من المشكلات والمشادات الكلامية.

وتدور قصة المسلسل حول رجل صعيدي يعاني الفقر يضطر للعمل في مهنتين، بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلا سائق تاكسي، وبالرغم من ذلك تدفعه الظروف للإتجار في المخدرات.

ومسلسل "ولد الغلابة"، من بطولة أحمد السقا ومي عمر ومحمد ممدوح وادوارد وإنجي المقدم وهبة مجدي وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.