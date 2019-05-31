الكشف عن العلاقة بين ارتفاع الكوليسترول وألزهايمر

وخرج الباحثون بدراسة جديدة تفيد بأن الكوليسترول في الدم قد يزيد بشكل كبير من مخاطر الإصابة المبكرة بالمرض، واتباع نظام غذائي أكثر صحة قد يساعد في تجنب بداية فقدان الذاكرة في وقت مبكر، حسبما ذكر موقع "نيوز وييك".
وأظهرت الدراسة أن أحد عوامل الإصابة بمرض ألزهايمر هو طفرة معينة في جين "APOE"، وهو أكبر عامل خطر وراثي معروف لمرض ألزهايمر.
وكانت مجموعة من الباحثين في جامعة سنغافورة الحكومية قد توصلت في وقت سابق لعلاج جديد للذين يعانون من ألزهايمر وخطورة الإصابة به مع التقدم في العمر بالإضافة للذين يعانون من النسيان.
العلاج الجديد والذي يتوفر بشكل كبير وأسعار معقولة لم يكن سوى الفطر الذي يكفي فيه تناول حبتين منه أسبوعيا لمنع الإصابة بألزهايمر عند الشيخوخة.
حيث وجد الباحثون بأن تناول هذه الكمية والتي تعادل 300 غرام أسبوعيا، تمكن من تجنب الإصابة بالمرض في عمر الشيخوخة، بحسب ما نقلت "dailymail" البريطانية.
ويساهم الفطر بتقديم عنصر أميني لا يستطيع جسم الإنسان تأمينه ويجد بمستويات قليلة لدى الأشخاص الذين يعانون من ألزهايمر.
فبحسب الدراسة التي أجراها فريق العلماء على 600 شخص من كبار السن في الصين توصلوا إلى أن الذين يتناولون هذه الكمية من الفطر بشكل منتظم، كانوا أقل عرضة بنسبة 50 في المئة للإصابة بالمرض.
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