تطور كبير في ميزة البث المباشر على "تويتر"

أعلن موقع التغريدات القصيرة "تويتر" عن إطلاق ميزة جديدة إلى خدمة البث المباشر تمثل نقلة في هذه الخدمة وتتيح مزيدا من الاستفادة للمستخدمين بها.

وذكر موقع "wersm" أن الميزة الجديدة هي السماح للمستخدمين بدعوة ما يصل إلى ثلاثة ضيوف إلى البث المباشر، بحيث يمكن لجميع المتابعين سماع أصوات الضيوف، كما يمكنهم الخروج من البث في أي وقت.

وتأتي هذه الخطوة لتبرز أهمية ميزة البث المباشر التي تحظى بها لدى شبكات التواصل الاجتماعي، حتى في الوقت الذي تكافح فيه المخاوف من إساءة استخدامها.

Go live with guests! It’s more fun than talking to yourself. We promise. pic.twitter.com/CB5qSLebwq — Twitter (@Twitter) May 29, 2019

يذكر أنه للاستمتاع بالميزة الجديدة يمكن للمستخدمين النقر على أيقونة الوجهين المبتسمين التي تظهر أثناء البث، ثم النقر على إشارة "الزائد +" لإضافة الضيوف إلى البث. ويُمنح الضيف 5 ثوانٍ قبل أن يظهر في البث.

وكانت الشركة المسؤولة عن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قد أعلنت، العام الماضي، عن نجاح اختبارات ميزة البث الصوتي الحي فقط، وأضافت أن الميزة أصبحت متاحة لمستخدمي أنظمة التشغيل "iOS" على "تويتر".

وذلك بمجرد تحديث التطبيق، يجب التوجه لشاشة "إنشاء" على "تويتر" والضغط على زر "البدء" لتظهر شاشة البث المباشر النظامية،

ويظهر شعار "الميكروفون" للتبديل بين خيار "البث الصوتي فقط" أو إيقاف التشغيل، بحسب ما نشر موقع "the verge" الأمريكي.

واتجهت الشركة لتطوير هذه الخاصية بعد تراجع شعبية منصة المقاطع المرئية المباشرة لتطبيق "بيريسكوب" في الأعوام الأخيرة.