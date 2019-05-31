ببساطة... كيف تتخلص من الإعلانات على هاتف آيفون

كشفت صحيفة أمريكية أخيرا عن طريقة بسيطة للتخلص من الإعلانات المزعجة التي تظهر على شاشات هواتف آيفون.

وذكر مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن أن شركات الإعلانات تتبع مستخدمي هاتف آيفون، حتى أثناء نومهم، لجمع معلومات عن ميولهم في التسوق، إذ تعتبر بيانات المستخدمين سلعة مهمة هذه الأيام، في ظل الانتشار الواسع للأجهزة الذكية.

وأوضح كاتب المقال إن خصوصية مستخدمي آيفون تبدو مخترقة من قبل المعلنين، رغم تأكيد الشركة على خصوصية مستخدميها في أكتر من مناسبة.

وأشار الكاتب إلى أن هناك بعض الطرق البسيطة للتقليل من تتبع الشركات الإعلانية لك عبر الهاتف الذكي، من بينها: الذهاب إلى خانة الإعدادات، واختر "الخصوصية"، ثم اضغط على "الإعلان" (أسفل شاشة الإعدادات)، وتشغيل خيار "منع تتبع الإعلانات".

يشار إلى أن المعلنين يمكنهم استخدام نظام يسمى "البصمة" من أجل تتتبع المعلومات الخاصة بنوع الجهاز والبيانات الأخرى التي يتم لرصدها بواسطة المتصفح، لكن هذه الميزة لا تعتبر مفيدة للمسوقين، إذ لا يزال بإمكانها تقديم الكثير من المعلومات المثيرة للاهتمام.

ويواجه مستخدمو متصفح "سفاري" على جهاز آيفون، مشكلة تلقيهم الكثير من طلبات المواقع للموافقة على استخدام ما يعرف بـ" cookies" (ملفات الارتباط)، وتعد الموافقة على ذلك بمثابة تخل جزئي عن خصوصيتك، لحل هذه المشكلة اذهب إلى خيار "الإعدادات"، واضغط على خيار "سفاري"، ثم انتقل إلى الأسفل حتى تصل إلى قسم "الخصوصية والأمن"، وشغل خيار "منع التتبع عبر المواقع".

في سياق آخر، كشفت شركة "فيسبوك" الأمريكية أن "الكابوس" الذي يخشاه مستخدمي موقع التراسل الفوري الأشهر "واتسآب"، بات على بعد أشهر فقط، وقالت "فيسبوك" إنها ستبدأ في نشر الإعلانات عبر تطبيق "واتسآب" في مطلع عام 2020 للاستفادة تجاريا من المنصة، بحسب ما نشره موقع "تيك رادار" التقني المتخصص.

وستسمح تلك الإعلانات لعدد كبير من المشتركين عبر "واتسآب" للترويج للمنتجات والتسويق لشركاتهم، عبر تطبيق التراسل الذي وصل عدد مستخدميه لأكثر من مليار ونصف المليار شخص.

ويصف عدد كبير من مستخدمي "واتسآب" تلك الخاصية بأنها بمثابة "كابوس" مزعج يؤرق إمكانية تفصحهم للرسائل بسهولة ويسر.