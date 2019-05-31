"متحف الشعر"... تعرف على أغرب 4 متاحف في العالم (فيديو)

تعتبر المتاحف من الصروح التي تحتفي بها دول العالم كونها تحتوي على كنوز وحضارات هذه الدول وغيرها، لتعتبر بمثابة وجهة سياحة ثقافية للكثيرين بالإضافة لأهميتها التاريخية.

ظهر عدد من المتاحف لتي ابتعدت بعض الشيء عن المفهوم التقليدي لها، لتضم أشياء غريبة وعجيبة في محاولة لإثارة فضول زائريها، ومنها:

"متحف الشعر" في تركيا:

تعود قصة هذا المتحف إلى عام 1979 لرجل اشتهر بصناعة الفخار ويعرف باسم، شيز غالب، الذي كان لديه صديق عزيز فارق حبيبته وترك المدينة.

إلى أن حبيبته قدمت له خصلة من شعرها، ليقدمها لاحقا لصديقه غالب، على أمل أن ينساها ليقوم غالب بالاحتفاظ بهذه الخصلة في الطابق العلوي من متجره، ليروي غالب القصة لزبائنه من النساء اللواتي بدأن بقص خصلات من شعرهن وتعليقها في المحل مرفقة بالعنوان والاسم، لينتشر صيت المحل وليصبح متحفا يقصده السياح سنويا.

"متحف علب الغذاء" في جورجيا الأمريكية:

بدأ مالك المتحف المعروف باسم، آلن وودال، بجمع علب الغذاء منذ التسعينيات ليبدأ بعرض مجموعته للجمهور والتي يعود بعض منها لعام 1950.

"متحف أطواق الكلاب" في إنجلترا:

يوجد هذا المتحف داخل قلعة لييدز، في مقاطعة كنت في إنجلترا، ويعرض مجموعة أثرية لأطواق الكلاب.

كانت أطواق الكلاب بمثابة ملحق أساسي للكلاب منذ العصور الوسطى.

ومنذ عام 1976 عرض المتحف حوالي 100 طوق، يعود تاريخها إلى العصور الوسطى وحتى العصر الفيكتوري.

"متحف باتا للأحذية" في كندا:

أسست سونيا باتا زوجة توماس باتا (صاحب شركة باتا الشهيرة) متحفا للأحذية في عام 1995، بوسط مدينة تورنتو.

وكانت سونيا تجمع أحذية منذ الأربعينيات، عندما كانت تسافر مع زوجها حول العالم، لتصل مجموعة سونيا لأكثر من 13 ألف حذاء.

ويمكن للزوار التعرف على تاريخ كل حذاء ومشاهدة التغييرات التي مرت بها صناعة الأحذية.