وفاة رييس لاعب أرسنال السابق في حادث سير

وأعلن نادي إشبيلية المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، على "تويتر" يقول: "لا يمكن أن نعلن نبأ أسوأ من ذلك. لاعبنا السابق المحبوب خوسيه أنطونيو رييس توفي في حادث سير".
We couldn't be confirming worse news. Beloved Sevilla star José Antonio Reyes has died in a traffic collision. Rest in peace. pic.twitter.com/qeGl2nsi3c— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) June 1, 2019
وكان آخر ناد لعب له رييس هو إكستريمادورا في دوري الدرجة الثانية الإسباني. ولعب أيضا لأرسنال وريال مدريد وأتليتيكو مدريد ومنتخب إسبانيا.
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