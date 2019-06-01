وفاة رييس لاعب أرسنال السابق في حادث سير

توفي لاعب فريق أرسنال الإنجليزي وإشبيلية الإسباني السابق، خوسيه أنطونيو رييس، 35 عاما، اليوم السبت، في حادث سير.

وأعلن نادي إشبيلية المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، على "تويتر" يقول: "لا يمكن أن نعلن نبأ أسوأ من ذلك. لاعبنا السابق المحبوب خوسيه أنطونيو رييس توفي في حادث سير".

We couldn't be confirming worse news. Beloved Sevilla star José Antonio Reyes has died in a traffic collision. Rest in peace. pic.twitter.com/qeGl2nsi3c — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) June 1, 2019

​وكان آخر ناد لعب له رييس هو إكستريمادورا في دوري الدرجة الثانية الإسباني. ولعب أيضا لأرسنال وريال مدريد وأتليتيكو مدريد ومنتخب إسبانيا.