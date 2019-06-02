إسرائيل تهنئ محمد صلاح بـ"أبطال أوروبا"

جاءت التهنئة عبر صفحة "إسرائيل بالعربية" وهو حساب رسمي لدولة إسرائيل على تويتر، حيث نشر الحساب صورة لصلاح وهو يحتفل بعد المباراة النهائية بالفوز وأرفقتها بتهنئة وصفت فيها صلاح بالهرم الرابع الذي قاد فريقه إلى الفوز، حيث قالت:

مبروك ليفربول، مبروك محمد صلاح، الهرم الرابع قاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

مبرررروووك ليفربول، مبروك محمد صلاح

الهرم الرابع قاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.#ليفربول_توتنهام #فخر_العرب pic.twitter.com/Sp03rk7Age — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 1, 2019

واستنكرت نسبة كبيرة من التعليقات هذه التهنئة، حيث رأى أصاحب تلك التعليقات أنه لا يحق لإسرائيل تهنئة اللاعب، ما دفع البعض للرد بقوله "الله لا يبارك فيكم"، بينما تقبل آخرون التهنئة.

يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي حقق الفوز على نظيره توتنهام بهدفين دون رد، أمس السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا وهي أمنية انتظرها مدربه الألماني يورغن كلوب طويلا.

ولازم الحظ السيء يورغن كلوب خلال مسيرته في النهائيات الأوروبية، حيث لم يستطع الفوز خلال محاولاته الأوروبية الثلاث السابقة.