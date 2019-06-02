أقوى من اليانصيب... أربعة خواص نبيلة طريقك إلى السعادة الحقيقية

نشر الأستاذ في جامعة هارفارد الأمريكية، سانجيف شوبرا، أهم البنود في طريقك إلى السعادة الحقيقية.

والأشياء الأربعة هي:





1. الأصدقاء والعائلة

يؤكد شوبرا إن توطيد العلاقات مع أشخاص نثق بهم أمر أساسي للسعادة بشكل عام، فوجود علاقات إنسانية عميقة وذات مغزى لها أهمية كبيرة، وإلا فسيعاني العالم من وباء الوحدة

2. الغفران

إن كنت قادرا على المسامحة فهي تحررك من أعباء الكراهية وغيرها من المشاعر غير الصحية التي يمكن أن تؤثر سلبا على حياتك بشكل عام وسعادتك.

ويستشهد أستاذ جامعة هارفارد هنا بنيلسون مانديلا الذي قال بعد خروجه من سجن دام 27 عاما: "ليس لدي أي مرارة، ليس لدي أي استياء، إن الاستياء يشبه شرب السم".

وتشير الدراسات إلى أن الغفران يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، ويحسن مستويات الكوليسترول في الدم، ويقلل من ضغط الدم والقلق والاكتئاب والإجهاد.

3. العطاء

يقول شوبرا إن الانخراط مع الجمعيات الخيرية والتبرع بالمال لمساعدة الآخرين هو أحد أكثر الطرق إرضاء للنفس، ويؤكد الباحثون أن الناس الذين يتطوعون يشعرون بسعادة أكبر، واحترام للذات أعلى، وهو ما يساعد في خفض معدل الوفيات.

4. الامتنان

ويقتبس الأستاذ مقولة، "إذا كنت لا تعرف لغة الامتنان، فلن تكون أبدا متكلما بلغة السعادة".

ويشير أن ممارسات الامتنان البسيطة، مثل قول "أنا ممتن" مرة واحدة على الأقل يوميا، يمكن أن تساعد الناس على تذوق التجارب الإيجابية والتعامل مع الظروف العصيبة.

ويضيف شوبرا أن قضاء بعض الوقت في الشعور بالامتنان يجعل الإنسان أكثر وعيا بالأشياء الإيجابية في حياته، وأقل توترا من الأشياء السلبية في حياته.