مؤقتا... هيفاء وهبي تعتزل العمل الفني

نشرت الفنانة اللبنانية، تغريدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم، الثلاثاء، أوضحت من خلالها أنه ألم بها أزمة صحية طارئة، منذ أكثر من شهر، مطالبة جمهورها بالدعاء لها.
#عيد_مبارك ، ينعاد على الجميع.— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) June 4, 2019
أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر…خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريباً.
الحمدلله على كل شئ#eidmubarak
وقالت هيفاء وهبي:
أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم، وإن شاء الله أعود لكم قريبًا.. الحمد لله على كل شي.
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