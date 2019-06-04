مخرج برنامج "رامز في الشلال" يكشف حقيقة "الفبركة" (بالفيديو)

كل عام مع مشاركة الفنان رامز جلال، ببرنامج مقالب في رمضان، يبدأ الحديث عن أن البرنامج مفبرك، وأن الضيوف على علم به.

قدم هذا العام رامز جلال برنامج "رامز في الشلال"، وساعده في تنفيذ المقلب، المخرج اللبناني، جاد شويري، الذي رد على اتهامات فبركة البرنامج، ومعرفة النجوم مسبقا بتفاصليه؛ وفقا لـ"في الفن".

أكد شويري أن فريق البرنامج حرص على إخفاء تفاصيله، وكل ما حدث للفنانين كان حقيقيا، حتى أنه كان قلقا عليهم من أن يحدث لهم مكروه.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "عرب وود" إنه كان يتمنى أن يكون الفنانين على علم بالمقلب من شدة خوفه عليهم، مؤكدا أن كل ما حدث كان طبيعيا.

وتدور فكرة البرنامج حول استضافة أحد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يُزيد من فزعه وخوفه.

جدير بالذكر أن مجموعة قنوات MBC تمتلك حقوق العرض الحصري لبرنامج رامز جلال، ويعرض عبر شاشتي MBC مصر و MBC1.