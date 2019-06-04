سائق "تكسي" سوري يعيد كيسا من الذهب لصاحبه بعد أن نسيه وغادر (صور)

شكر فرع مرور الحسكة سائقا سوريا قام بإعادة كيسا يحتوي على 125 غراما من الذهب إلى صاحبه الذي نساه في السيارة وذهب بعيدا.

وبحسب وسائل إعلام محلية سورية، نسي صائغ ذهب كيسا يحتوي على 125 غرام من الذهب تقدر قيمته بمليونين ونصف ليرة سورية في سيارة إجرة كان يستقلها، ولكن السائق أعادها فور تلقيه معلومات عن مكان صاحب الكيس.

وبعد ابتعاده عن السيارة، حاول الصائغ البحث عن سائق التاكسي لكن دون جدوى فلجأ إلى فرع مرور الحسكة وبالتعاون والاستعانة بأصحاب كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان تم التعرف على نوع ورقم لوحة السيارة وبالتواصل مع سائقها المدعو حمود جاسم العلي من أهالي مدينة الحسكة و إعلامه بوجود صاحب كيس الذهب بالفرع الذي بدوره أبدى تعاوناً سريعاً مع فرع المرور وذهب من تلقاء نفسه للفرع مصطحبا الكيس المذكور وقام بتسليمه أصولاً.

يذكر أن السائق المذكور وبحكم عمله تعرض لأكثر من موقف من هذا النوع وقام بإعادة الأشياء لأصحابها الأمر الذي ترك أثرا طيباً وإيجابيا.

وقال الموقع إن فرع مرور الحسكة شكر السائق حمود العلي وأثنى على أمانته وإخلاصه ونبل أخلاقه على ما قام به اتجاه إخوانه المواطنين.