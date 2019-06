وفاة الفنان المصري محمد نجم

View this post on Instagram

نقابة المهن التمثيلية تعلن وفاة الفنان الكوميدي المصري #محمد_نجم عن عمر ٧٥ عاماً بعد دخوله في غيبوبة منذ يومين

A post shared by العربية Al Arabiya (@alarabiya) on Jun 5, 2019 at 1:44am PDT