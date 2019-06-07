شاهد... مقطع فيديو يثير غضبا من داخل الحرم المكي

وأثار المقطع غضبا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر معتمر يتحدث باللهجة المصرية مع رجل أمن في الحرم المكي، حيث يقول له "ولا تقدر تعمل حاجة" في استفزاز له، ليرد عليه رجل الأمن بضربه بالرأس، بمساندة رجل أمن آخر، بينما يحاول المتواجدون في المكان إنهاء الشجار.

مشاجرة في بيـت الله الحرام! pic.twitter.com/rOsaSmwBuL — المجلس (@Almajlliss) June 6, 2019

ولم تصدر إمارة مكة المكرمة بيانا حول المقطع المتداول وما إذا كانت المزاعم المتداولة بشأنه حقيقية أم لا، وما إن كان للواقعة أبعاد أخرى غير الظاهرة في الفيديو. وفقا لـ "الخليج الجديد".