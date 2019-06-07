ضجة في إسرائيل بعد إدانة ضابط كبير بفضائح أخلاقية

ونشرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء أمس الخميس، أن الجيش الإسرائيلي أوقف ضابطا رفيع المستوى، برتبة مقدم، عن العمل، بعد تحرشه الجنسي بالمجندات اللاتي يخدمن تحت قيادته.

وأوردت الصحيفة العبرية أن الجيش الإسرائيلي فور علمه بواقعة اعتداء ضابط بارز على إحدى المجندات و التحرش الجنسي بها وإقامة علاقات جنسية كاملة معها، قام بفتح تحقيق عاجل، وإدانة الضابط (برتبة مقدم)، ووقفه عن العمل لفترة معينة.

وأفادت الصحيفة العبرية أن الضابط الإسرائيلي تم إدانته باستغلال سلطته ومهام وظيفته في عمل غير أخلاقي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ عامين، أثيرت ضجة كبيرة في إسرائيل بعد إثارة قضية أخلاقية أخرى، تمثلت في العميد أوفيك بوخريس، الذي قدم اعترافات مفصلة بجرائم جنسية واضحة وكاملة.

وعقد الجيش الإسرائيلي صفقة مع العميد بوخريس، تمثلت في إلغاء تهمتي الاغتصاب والاعتداء ضده، مقابل اعترافه بممارسة علاقات جنسية محظورة. وتم تخفيض رتبته إلى درجة كولونيل، وحُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، من دون سجن فعلي.

الصفقة مع بوخريس لاقت انتقادات شديدة في حينها، في العام 2017، وأدت حتى إلى إطلاق جنود لحملة على مواقع التواصل الاجتماعي.