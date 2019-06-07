صلاح يتحدى مهاجميه بصورة ساخرة

تحدى النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، متهميه بالغرور برسالة ساخرة نشرها عبر حسابه على إنستغرام.

ونشر صلاح صورة ساخرة لتعليق أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على مسألة اتهامه بالغرور جاء فيها: "محمد صلاح بقى مغرور علشان مش راضي يقعدني على حجره".

وكان صلاح قد نشر عبر حسابه الرسمي على تويتر تغريدتين انتقد في إحداهما تدخل الإعلام في حياته الخاصة، بينما علق في التغريدة الأخرى على الهجوم الإرهابي على كمين أمني في سيناء.

وانتقد صلاح تزاحم الصحفيين والجماهير أمام منزله وقت صلاة العيد، وقال في تغريدته: "اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد. دا ملوش علاقة بالحب. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".