صلاح يتحدى مهاجميه بصورة ساخرة

ونشر صلاح صورة ساخرة لتعليق أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على مسألة اتهامه بالغرور جاء فيها: "محمد صلاح بقى مغرور علشان مش راضي يقعدني على حجره".
Salah on Instagram 😂#محمد_صلاح #MoSalah pic.twitter.com/I7J1iILgKi— Smile (@Smile99427757) June 7, 2019
وكان صلاح قد نشر عبر حسابه الرسمي على تويتر تغريدتين انتقد في إحداهما تدخل الإعلام في حياته الخاصة، بينما علق في التغريدة الأخرى على الهجوم الإرهابي على كمين أمني في سيناء.
وانتقد صلاح تزاحم الصحفيين والجماهير أمام منزله وقت صلاة العيد، وقال في تغريدته: "اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد. دا ملوش علاقة بالحب. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".
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