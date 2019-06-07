ريال مدريد يكشف قميصه الجديد...(بالفيديو)

كشفت شركة "أديداس" عن القميص الجديد لنادي ريال مدريد الإسباني، في حملة إعلانية شهدت ظهورا "غريبا" للويلزي غاريث بيل.

وكشفت الشركة الألمانية عن القميص المرتقب للنادي "الملكي"، الذي طغى عليه اللون الذهبي، بالإضافة للأبيض "الكلاسيكي"، وذلك بحسب "سكاي نيوز".

وعادت الشركة 8 أعوام للوراء، عندما أطلقت قميص ريال مدريد الأبيض بالخطوط الذهبية لموسم 2011-2012، الذي لاقى شعبية كبيرة بين جماهير كرة القدم.

وقالت صحيفة "ماركا" إن عودة اللون الذهبي في القميص بعد غياب 8 أعوام، يمثل إشارة لبداية "عهد ذهبي جديد"، خاصة بعد الموسم السيء الذي عاشه النادي "الملكي" هذا العام.

وتصدر الويلزي غاريث بيل، صور الحملة الإعلانية للقميص الجديد، وهو ما أثار التساؤلات، خاصة مع إعلان المدرب زين الدين زيدان عن رغبته الصريحة بخروج بيل من النادي.

وقد يعني ظهور بيل في صور القميص الجديد، فتح صفحة جديدة بين اللاعب وإدارة النادي، مما يعني احتمالية بقائه في مدريد موسما آخر، بالرغم من أنباء رحيله القوية.

وسيرتدي ريال مدريد القميص الجديد الموسم المقبل، لكنه سيضطر لإزالة شعار بطل كأس العالم للأندية في منتصف الموسم، وذلك عندما يتم تتويج فريق جديد باللقب، في ديسمبر/كانون الأول المقبل.